Сериал 'Фундация' продлили на 4 сезон

Сериал "Фундация" продолжает покорять мир научной фантастики. Сразу после выхода финала третьего сезона стало известно, что стриминговый сервис Apple TV+ официально заказал четвертый сезон эпической экранизации произведений Айзека Азимова.

Для миллионов зрителей это означает, что история противостояния Империи и Фундации получит новый виток и еще больше драматических событий. Об этом сообщило издание Variety.

Новость появилась накануне выхода финала третьего сезона 12 сентября. В заключительном эпизоде сезона зрители увидят, как Гаал и Вторая Фундация отправляются навстречу Мулу, в то время как императорское наследие подвергается сокрушительному удару.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами четвертого сезона остаются Иэн Голдберг и Дэвид Коб.

"Нет другого такого сериала, как Foundation, и мы счастливы иметь возможность продолжать эту эпическую историю. Мы стремимся и в дальнейшем развивать эмоциональное, масштабное повествование, которое определяло первые три сезона, работая с чрезвычайно талантливой командой", – отметили они.

Сериал основан на культовых произведениях Айзека Азимова и дебютировал в 2021 году. С каждым новым сезоном он приобретал все более широкую аудиторию по всему миру.

"Приятно наблюдать, как Фундация стала настоящим глобальным феноменом. С каждым сезоном интерес к этой научно-фантастической истории только растет благодаря смелому сюжету и коллективному мастерству актеров и творческой команды. Мы с нетерпением ждем дальнейших открытий в четвертом сезоне", – добавил Мэтт Чернис, руководитель направления программирования Apple TV+.

В третьем сезоне снялись Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Ллобелл, Черри Джонс, Брэндон П. Белл, Синневе Карлсен, Коди Ферн, Томас Лемаркис, Александр Сиддиг, Трой Коцур, Пилу Асбек, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Манн и Ровена Кинг.

"Фундация" создана студией Paramount Television Studios для Apple TV+. Исполнительными продюсерами четвертого сезона также выступают Билл Бост, Ли Пейс, Майкл Сатраземис, Робин Азимов и Дэвид С. Гойер.

