Секс-символ Голливуда Брэд Питт вернется к своей культовой роли, за которую получил 'Оскар': что известно о будущем фильме

Американский актер и секс-символ Брэд Питт вернется к своей оскароносной роли каскадера Клиффа Бута, в которого превратился в ленте "Однажды в Голливуде". В скором времени начнется съемочный процесс сиквела популярного фильма, который появится на платформе Netflix.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, на этот раз режиссером кинокартины станет не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер. Однако, как рассказывают инсайдеры, сценарий к будущему проекту написал создатель "Криминального чтива".

Отмечается, что фильм не будет прямым продолжением кинокартины "Однажды в Голливуде", однако будет иметь определенные общие характеристики. Вероятно, в основу сюжета ляжет сценарий ленты Квентина Тарантино The Movie Critic ("Кинокритик"), которая должна была стать завершающей работой в карьере режиссера, однако так и не была реализована. Будущий проект должен лучше раскрыть персонажа Клиффа Бута.

По словам инсайдера, Брэд Питт невероятно сильно вдохновился своим героем в ленте "Однажды в… Голливуде", поэтому обратился к Тарантино с вопросом, не хотел ли он позволить кому-то другому снять фильм. Тогда актер, получив необходимое согласие от режиссера, показал сценарий Дэвиду Финчеру, с которым работали над созданием "Бойцовского клуба". Лента будет профинансирована и выпущена на стриминговом сервисе Netflix.

Брэд Питт не зря так сильно хочет снова перевоплотиться в роль Клиффа Бута, ведь в 2020 году она принесла ему "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана". Пока не известно, присоединится ли к созданию будущей кинокартины другая звезда популярного фильма – Леонардо Ди Каприо.

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