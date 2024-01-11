Не только 'Тени забытых предков': какие фильмы прославили Украину на весь мир

Прошлый год, безусловно, можно назвать успешным в сфере украинского кинематографа. Мир увидел долгожданный мультфильм "Мавка. Лесная песня", исторический эпик "Довбуш" и другие ленты, достойные просмотра. В частности, документальный фильм "20 дней в Мариуполе" вошел в шортлист кинопремии "Оскар" и уже в марте будет соревноваться за титул "Лучший международный фильм" и "Документальный полнометражный фильм".

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Украинский кинематограф не впервые получает признание среди иностранной публики. Стоит вспомнить о культовом кино Сергея Параджанова "Тени забытых предков", а также других лентах украинцев, всколыхнувших мировую общественность. Подборку самых популярных из них подготовили Adastra Cinema.

С чего все началось

Кинематограф в Украине развивался параллельно с мировым, а первый киносеанс состоялся даже раньше знаменитого показа братьев Люмьеров. В 1893 году механик Иосиф Тимченко вместе со знакомым физиком разработал механизм, ставший основой кинескопа. В этом же году были показаны первые видеозаписи – "Всадник" и "Метальник копья".

Феномен "Теней забытых предков"

Выдающейся и известной украинской лентой XX века считается экранизация повести Коцюбинского "Тени забытых предков", режиссером которой стал Сергей Параджанов. Фильм занимает первую позицию в рейтинге "100 лучших фильмов в истории украинского кино".

"Тени забытых предков" знакомит зрителя с гуцульскими обычаями, обрядами, традициями, а самое главное – показывает главенство природы над человеческой жизнью. В свое время картина была представлена на международных фестивалях, где получила признание и награды.

Кинематограф независимости

После возобновления независимости Украины в 1991 году индустрия выбрала вектор самостоятельного развития. И хотя в начале этого пути российское влияние было достаточно ощутимым, все изменилось с приходом 2014-го. Кинодеятели открывали больше возможностей, искали новые формы и стили.

"Племя", 2014

Криминально-драматический дебют Мирослава Слабошпицкого уникален отсутствием вербальных диалогов. Персонажи общаются исключительно на украинском жестовом языке без субтитров и закадрового голоса.

Главным героем ленты является Сергей, прибывающий в интернат для людей с нарушением слуха. Он приобщается к криминальной группировке "Племя", где быстро завоевывает авторитет. Однако все идет не по плану, когда он влюбляется в Аню, проститутку и наложницу Короля, предводителя банды.

Фильм был показан в десятках стран, принял участие в 100 кинофестивалях мира, где получил более 40 наград. Иностранные критики положительно оценили картину. В Украине же лента получила смешанные отзывы, но вошла в топ-5 отечественных лучших фильмов.

"Поводырь", 2014

Историческая драма режиссера Олеся Санина переносит зрителя в прошлое. История повествует о трагических событиях Голодомора. В центре сюжета – слепой лирник Иван и мальчик Питер, сын американского инженера, которые стремятся рассказать правду всему миру.

Основой для создания картины стала легенда о расстреле кобзарей на съезде в Харькове, хотя документальные подтверждения события так и не были найдены.

Фильм получил положительные отзывы от украинских критиков. В 2015 году он представил Украину на "Оскаре", хотя и не прошел в шортлист. В 2021 году "Суспільне" добавило картину в список шедевров украинского кино.

"Атлантида", 2019

Драма Валентина Васяновича повествует о жизни воинов после войны. Картина погружает в постапокалиптическую атмосферу. Интересно, что персонажей сыграли не профессиональные актеры, а реальные бойцы, ветераны, волонтеры. Одной из главных тем картины является приспособление бывших военных к мирной жизни.

Премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале, где она победила в программе "Горизонты". Фильм также получил ряд наград на других зарубежных и украинских фестивалях, заняв 11 место в списке "100 лучших украинских фильмов".

"Гуцулка Ксеня", 2019

Один из немногих современных украинских фильмов в жанре "Мюзикл". Настоящий бенефис всемирно известной украинской группы Dark Daughters. Картина режиссера Елены Демьяненко, снятая по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича, стала переосмыслением отечественной классики.

События разворачиваются в 1939 году – до оккупации и аннексии Запада Украины Советским Союзом остается несколько недель. В Ворохту приезжает американец украинского происхождения Яро (Максим Лозинский), чтобы жениться на украинке. Только при этом условии он унаследует большое состояние отца. Яро знакомится с гуцулкой Ксеней (Варвара Лущик), которая вносит свои коррективы в планы иностранца.

Лента вызвала положительный фидбек от украинских кинокритиков и получила Гран-при фестиваля "Mt. Fuji – Atami International Film & VR Festival" в Японии. Кроме того, на IV кинопремии "Золотая Волга" 2020 года фильм одержал победу в двух номинациях – "Премия "Золотая волчок" лучшему композитору" (Тимур Полянский, фрик-кабаре "Dakh Daughters") и "Лучшая песня" ("Мавка-Русалка ", фрик-кабаре "Dakh Daughters").

"Как там Катя", 2024

Это дебютный полнометражный фильм режиссера Кристины Тинькевич. Фестивальная премьера ленты состоялась в 2016 году на Одесском кинофестивале, а в 2022 году картина заявила о себе на экране 75-го кинофестиваля в Локарно, Швейцария. Там фильм получил специальный приз от жюри в программе "Награды сегодняшних кинематографистов".

Сюжет рассказывает о жизни врача скорой помощи, борющейся с коррумпированной системой. Анна – одинокая мать, сестра, дочь и опора для своих близких. Она стремится создать лучшую жизнь для своей дочери, однако внезапная трагедия заставляет женщину сражаться во имя справедливости. Это один из немногих украинских фильмов о коррупции.

Лента уже покорила десятки мировых кинофестивалей. Cineuropa, информационный онлайн-портал, посвященный продвижению европейского кино, высоко оценил картину. "Похоже, на наших глазах рождается новая украинская волна молодых режиссеров", – говорится в сообщении. Увидеть фильм в украинских кинозалах можно будет уже с 25 января 2024 года.

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