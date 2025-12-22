'Репрессированная Коляда': в Украине сняли документальный фильм о диссидентах, которые колядовали вопреки КГБ

24 декабря 2025 года на Первом телеканале Общественного состоится премьера документального фильма "Репрессированная Коляда". Фильм рассказывает о поколении украинских диссидентов, для которых рождественская коляда стала актом сопротивления тоталитарной системе.

Видео дня

История, которая оживает сквозь вертеп

"Репрессированная Коляда" – это история о неистребимый дух украинской культуры, которая выживала под бдительным оком советской власти. В фокусе – жизнь и борьба выдающихся деятелей: литературного критика Ивана Светличного, филолога Надежды Светличной, художницы Стефании Шабатуры, поэтов Игоря и Ирины Калинцов, которые смели свободно думать и творить в условиях постоянного преследования и репрессий.

"Мы делали историю о силе культуры и смелых людях. Именно они сохранили для нас право оставаться собой. Так уж исторически сложилось, что мы формируемся не в комфорте, а в борьбе – в момент, когда нужно выбирать между с– в фильме много личного, нежного, семейного и уютного", – комментирует продюсер от Общественного Ирина Первышева.

Это путешествие по памяти, в котором Вертепный Черт отправляется сквозь тьму цензуры и арестов, чтобы вернуть голоса молодых и дерзких диссидентов – вместе с новыми, неожиданными друзьями.

Сюжет разворачивается вокруг Вертепного Черта, освобожденного из маски 70-х годов, который получает миссию: "Верни память! И без зла не возвращайся!". Через сочетание документальных материалов (писем, дневников, архивных записей) и художественных реконструкций, современные артисты помогают Черту найти потерянные голоса шестидесятников.

"Для меня это проект о том, как культура и искусство несут свободу и идентичность сквозь времена и несмотря на запреты, и о тех, кто эту культуру сохраняет и передает. В 2025 году, когда наше общество снова сталкивается с экзистенциальной угрозой, эта тема становится особенно актуальной. Мы видим, что искусство может быть не просто красотой, а настоящей формой сопротивления", – комментирует режиссер Станислава Доронченко.

Актеры, которые расскажут истории диссидентов

Ирма Витовская (Заслуженная артистка Украины), Наталья Галаневич (актриса, вокалистка Dakh Daughters), Владислав Михальчук (актер, солист группы Schmalgauzen) и Виталий Ажнов (Заслуженный артист Украины, актер театра им. Ивана Франко).

В роли Вертепного Черта – украинский стендап-комик и волонтер Василий Байдак. В фильме также появляется Сад Вертепов – волонтерский художественный проект молодежи, ежегодно колядует на освобожденных украинских территориях и несет людям свет праздника.

Художественная концепция проекта

Уникальность "Репрессированной Коляды" заключается в синтезе жанров. Документальная основа усиливается игровыми сценами и оригинальной анимацией, которая отсылает к народной вертепной традиции. Режиссер фильма Станислава Доронченко решила посмотреть на историю диссидентов именно через призму вертепной традиции, где метафора борьбы добра и зла позволяет раскрыть противостояние героев фильма и советского режима. Так родилась идея сделать проводником фильма анимированного Вертепного Черта – народного, комического персонажа, который ищет ответы в прошлом.

"Я считаю, что анимация всегда обогащает любой фильм. И я рада, что смогла приобщиться к фильму "Репрессированная коляда". Еще когда я услышала, что открылся конкурс на этот фильм, я очень хотела в нем принять участие, но не имела тогда возможности податься на этот конкурс. И когда Станислава ко мне обратилась я была невероятно счастлива. Еще во время работы над артом Черта – не вмешивались, давали мне полную свободу, это очень поднимало мне настроение все время, пока мы работали", – делится режиссер анимации Анастасия Фалилеева.

Команда провела глубокое погружение в биографии диссидентов, ища ключевые черты, помогающие раскрыть их характеры. Например, у Светличных такой чертой стала ирония, которая присутствует даже в письмах Ивана из лагерей. Таким образом, в фильме истории диссидентов рассказывают современные художники – как свидетельство того, что традиция продолжается и украинская культура живет.

"При разработке фильма мы приняли вызов: в украинских архивах почти нет сохранившихся материалов о таких выдающихся деятелях, как наши герои. И это касается не только документации – не хватает фото, видео, свидетельств, живых фрагментов эпохи. Поэтому ключевой задачей стало не просто создать фильм, а найти способ рассказать историю так, чтобы она была информативной, достоверной и одновременно эмоционально держала зрителя. Это требовало совершенно другого подхода к драматургии и визуальному языку. И именно здесь состоялась огромная работа команды сценаристов и авторов проекта, ведь они смогли выстроить формат, который позволяет услышать и почувствовать этих людей", – комментирует продюсер MIR AND CO PRODUCTION Кирилл Нечмоня.

Команда проекта

Фильм снят под режиссурой и при соавторстве сценария Станиславы Доронченко (дебют в полнометражном документальном кино) и соавторства сценария Светланы Доронченко (режиссер, преподаватель КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого). Операторами-постановщиками выступили Иван Фомиченко и Евгения Бондаренко. Режиссер анимации – Анастасия Фалилеева. Композитор – Владимир Руденко (композитор и музыкант DakhTrio), а продюсерами выступили Кирилл Нечмоня, Мирослав Гай и Светлана Николенко от MIR AND CO PRODUCTION и Ирина Первышева и Сергей Недзельский от Общественное.

Премьера и трансляция

Телевизионная премьера состоится 24 декабря 2025 года в 22:00 на телеканале Первый. Полная версия фильма (80 мин) будет доступна для просмотра 27 декабря 2025 года на YouTube-канале Суспільне Документалистика. Производством занималась студия ООО "МИР И КО ПРОДАКШН".