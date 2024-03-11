Пять фильмов об Украине, которые выдвинули на премию 'Оскар' другие страны

7 февраля в украинский прокат вышла копродукционная лента, которая создавалась вместе с Украиной и была выдвинута на "Оскар" от другой страны. Это фильм Петера Керекеша "Цензорка", рассказывающий о жизни мира, населенного только женщинами. Мелодрама переносит зрителя в одесскую женскую колонию, где могут находиться беременные и женщины с детьми младше трех лет. Но наступает день, когда каждому придется прощаться со своим сыном или дочерью. Следит за женщинами, в том числе за матерью Лесей, одинокая цензорка, стремящаяся любви в собственной жизни.

По случаю проката Obozrevatel упомянул пять фильмов, выдвинутых на премию "Оскар" от других стран, но в производстве которых принимала участие Украина.

"Цензорка" – Словакия, 2021 год

Три года Чехия, Словакия и Украина снимали в действующей одесской колонии женщин и их жизни, вплетая актрису и ее игру в обыденность заключенных женщин. Они вместе проводили время, жили и часто разыгрывали сцены впервые в кадре. Хотя именно за сценарий фильм получил награду на Венецианский кинофестиваль в секции "Горизонты", где состоялась мировая премьера.

В фильме сыграла актриса театра и кино Марина Климова, до того имевшая опыт работы с игровым сценарием, построенным на документальном материале – Марина сыграла в фильме "Плохие дороги" Наталки Ворожбит. Для режиссера фильм стал дебютным, а с украинской стороны продюсером выступил Денис Иванов.

Команда "Цензорки" побывала в 12 исправительных колониях по всей Украине, прежде чем остановиться на Одессе. Как сообщает сам режиссер, для создания кино он провел интервью со 107 женщинами. Именно поэтому в международном прокате фильм выходит под названием 107 Mothers.

"Фотофобия" – Словакия, 2023 год

В прошлом году на Венецианский кинофестиваль также не обошлось от словацко-украинского фильма. Им стала режиссерская работа сценариста "Цензорки" Ивана Остраховского – документальный фильм о харьковской подземке в начале полномасштабного вторжения.

Остроховский вместе с режиссером Павелом Пекарчиком объединяют игровую и документальную, чтобы показать жизнь харьковчан в метро во время обстрелов глазами двоих детей. Для семьи Никиты дневной свет является синонимом смертельной опасности, и мальчику не разрешают покидать помещение станции, где он живет под постоянным светом неоновых фонарей и своего смартфона.

Когда мы прибыли в Украину с гуманитарной помощью весной 2022 года и жили рядом с беженцами в метро, мы поняли, что внимание мира будет приковано к линии фронта. Именно поэтому мы решили найти то, что наиболее приближено к "обычной жизни", и сохранить его ", – описали фильм авторы.

"Ольга" – Швейцария, 2021 год

Спортивно-политическая драма была создана в сотрудничестве Франции, Украины и Швейцарии. Последние и выдвинули фильм об украинской 15-летней спортсменке, которая готовится к соревнованиям за рубежом пока в Киеве разворачивается Майдан, на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм". Девушка стоит перед дилеммой: оставаться и получать новое гражданство или возвращаться в Украину, где ее мать-журналистка, рискуя жизнью, освещает события столицы и целой страны. Как и Цензорка, фильм получил награду за лучший сценарий на своей мировой премьере. Но в случае с "Ольгой", это была "Неделя критики" во французских Каннах.

"Окрашенный птенец" – Чехия, 2019 год

События черно-белой ленты Вацлава Марула разворачиваются вокруг еврейской пары, которая, пытаясь оградить своего ребенка от геноцида, отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Мальчик, который становится главным героем, вынужден отправиться в путешествие по дикому и враждебному миру, который руководствуется только местными правилами, предрассудками и верованиями.

Этот сюжет – экранизация одноименного скандального бестселлера польско-американского писателя Ежи Косинского. Некоторые эпизоды фильма снимали в селе Сваловичи Любешевского района Волыни, а с украинской стороны к фильму присоединилась компания Directory Films.

"Горная женщина: на войне" – Исландия, 2018 год

Война 50-летней Халлы – противостояние алюминиевому заводу, угрожающему экологии. Она рискует всем своей привычной жизни, чтобы защитить исландские предгорья. Но ее радикализм и цель изменятся, когда в жизни неожиданно появляется девочка-сирота. Но перед тем, что воплотить в жизнь вожделенную роль матери, она решает осуществить еще одну финальную атаку, чтобы нанести разрушительный удар алюминиевой промышленности.

Фильм принимал участие в конкурсной программе Неделя критики в Каннах и получил награду Консорциума писателей и композиторов (SACD).