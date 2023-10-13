Премия 'Киноколо 2023' объявила лауреатов: кто стал победителем

В четверг, 12 октября, стали известны лауреаты Шестой Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Их традиционно объявляют в первый день фестиваля Киевскую неделю критики.

Второй год подряд вручение проходило в прямом эфире телеканала "Общественное Культура". Перед объявлением лауреатов "Кинокола 2023" ведущие почтили представителей киноиндустрии и журналистов, погибших на войне.

Одну из главных наград вечера – Лучший полнометражный игровой фильм – завоевала лента "У Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко. Это постсоветский нуар о расследовании убийства милиционера, которое разворачивается в считанные месяцы до отмены смертной казни в Украине.

Видео дня

Лучшим документальным фильмом назвали претендента от Украины на "Оскар" - фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова. Лента, основой которой стали видеоматериалы, снятые в осажденном россиянами городе, также завоевала награду в категории Открытие года.

Антонио Лукича отметили в номинации "Лучший режиссер за фильм "Люксембург Люксембург"". Комедийная драма о двух братьях-близнецах, отправляющихся на поиски отца, стала лидером вечера по количеству наград – она одержала победу в трех категориях.

Полный список победителей премии "Киноколо 2023":

Лучший полнометражный игровой фильм

"У Полисиада", режиссер Филипп Сотниченко

Лучший короткометражный игровой фильм

"ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк

Лучший документальный фильм

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

Лучший анимационный фильм

"Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник

Открытие года

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

Лучшая режиссура

Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

Лучший актер

Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург")

Лучшая актриса

Карина Химчук ("Ты меня любишь?")

Лучший сценарий фильма

Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

За достижение

Довженко-Центр за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино"

Кроме того, специальные награды получили нынешние защитники: журналист и культурный обозреватель, аэроразведчик Артур Корниенко, кинокритик, автор УП Ярослав Пидгора-Гвяздовский, журналист, кинообозреватель, лейтенант пограничных войск в запасе Юрий Самусенко и кинокритик Антон Филатов.

О премии "Киноколо"

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" основана в 2018 году, вручается каждый год. Отмечают достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков. Победителей определяет Комитет национальной премии кинокритиков. В его состав входят 57 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, и авторов, чьи тексты и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.

В предыдущие годы лучшими фильмами "Кинокола" становились "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева.