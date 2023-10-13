newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Глеб Иванов
Кино Oboz
3 минуты
177
Премия 'Киноколо 2023' объявила лауреатов: кто стал победителем

В четверг, 12 октября, стали известны лауреаты Шестой Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Их традиционно объявляют в первый день фестиваля Киевскую неделю критики.

Второй год подряд вручение проходило в прямом эфире телеканала "Общественное Культура". Перед объявлением лауреатов "Кинокола 2023" ведущие почтили представителей киноиндустрии и журналистов, погибших на войне.

Одну из главных наград вечера – Лучший полнометражный игровой фильм – завоевала лента "У Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко. Это постсоветский нуар о расследовании убийства милиционера, которое разворачивается в считанные месяцы до отмены смертной казни в Украине.

Видео дня

Лучшим документальным фильмом назвали претендента от Украины на "Оскар" - фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова. Лента, основой которой стали видеоматериалы, снятые в осажденном россиянами городе, также завоевала награду в категории Открытие года.

Антонио Лукича отметили в номинации "Лучший режиссер за фильм "Люксембург Люксембург"". Комедийная драма о двух братьях-близнецах, отправляющихся на поиски отца, стала лидером вечера по количеству наград – она одержала победу в трех категориях.

Полный список победителей премии "Киноколо 2023":

Лучший полнометражный игровой фильм

"У Полисиада", режиссер Филипп Сотниченко

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Лучший короткометражный игровой фильм

"ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Лучший документальный фильм

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Лучший анимационный фильм

"Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Открытие года

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Лучшая режиссура

Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Лучший актер

Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург")

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Лучшая актриса

Карина Химчук ("Ты меня любишь?")

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

Лучший сценарий фильма

Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

Премия "Киноколо 2023" объявила лауреатов: кто стал победителем

За достижение

Довженко-Центр за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино"

Кроме того, специальные награды получили нынешние защитники: журналист и культурный обозреватель, аэроразведчик Артур Корниенко, кинокритик, автор УП Ярослав Пидгора-Гвяздовский, журналист, кинообозреватель, лейтенант пограничных войск в запасе Юрий Самусенко и кинокритик Антон Филатов.

О премии "Киноколо"

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" основана в 2018 году, вручается каждый год. Отмечают достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков. Победителей определяет Комитет национальной премии кинокритиков. В его состав входят 57 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, и авторов, чьи тексты и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.

В предыдущие годы лучшими фильмами "Кинокола" становились "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева.