Появились первые кадры из скандального фильма 'Ржавчина': на съемках этого вестерна Алек Болдвин застрелил украинку Галину Гатчинс

В сети появились первые кадры из скандального фильма "Ржавчина" режиссера Джоэла Соуза, где главную роль сыграл актер Алек Болдвин. Авторство некоторых из них принадлежат оператору Галине Гатчинс – украинке, погибшей во время съемочного процесса.

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Об этом сообщает издание Deadline. Гатчинс была убита осенью 2021-го из-за неосторожного поведения с реквизитом: Алекс Болдвин выстрелил из револьверного пистолета, который был заряжен боевыми патронами, смертельно ранив оператора.

Съемки возобновили весной 2023 года, а место украинки заняла ее коллега Бьянка Клайн.

Сюжет фильма вращается вокруг 13-летнего мальчика, оставшегося брошенным на произвол судьбы после смерти родителей в 1880-х. Подростка приговаривают к смертной казни из-за непреднамеренного убийства местного хозяина ранчо. Его дед – легендарный преступник Гарланд Раст отправляется в путешествие по Мексике, чтобы спасти своего внука.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как с Алека Болдвина сняли обвинения в убийстве украинского оператора Гатчинс, но есть нюанс.

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