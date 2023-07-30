Похожи как две капли воды! Пять дублеров, которых не отличить от знаменитостей, которых они заменили. Фото

Очень часто актеры решаются самостоятельно выполнять опасные трюки в фильмах или сериалах. Для этого необходимо иметь не только стальной характер, но и сильную физическую подготовку. Однако порой, дело все же лучше доверить профессионалам.

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Найти подходящего дублера – задачка не из простых, ведь он должен быть, в идеале, как две капли воды похожим на актера. Что ж, стоит отдать должное голливудским режиссерам и кастинг-менеджерам, с этой миссией они зачастую справляются на отлично. Некоторые каскадеры так сильно похожи на знаменитостей, которых заменяют, что отличить, кто есть кто, практически нереально.

Том Харди с дублером из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

Это четвертый фильм из серии постапокалиптических боевиков австралийского режиссёра Джорджа Миллера, где главную роль исполнил Том Харди. Кинокартина собрала рекордные для франшизы кассовые сборы и даже получила "Оскар" как лучший фильм. Важную роль в этом сыграл тот факт, что снимали боевик с минимальным использованием компьютерной графики, но при этом экшн-сцен в ленте просто масса. Справиться без каскадера Тому Харди и его персонажу Максу Рокатански просто бы не удалось. Тем более, что создатели фильма нашли дублера, который похож на актера буквально как брат-близнец.

Дуэйн "Скала" Джонсон с дублером из фильма "Джуманджи: новый уровень"

Глядя на фото, сложно сказать, кто из этих двоих плечистых мужчин знаменитый актер, а кто его дублер. Поговаривают, что даже на съемочной площадке приключенческой комедии "Джуманджи: новый уровень", которая вышла в 2019 году, "Скалу" и его каскадера путали коллеги.

Крис Хемсворт с дублером из фильма "Тор"

Всемирно известный австралийский актер Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора – бога грома и молнии – в киновселенной Marvel, уже много лет работает с одним и тем же дублером – Бобби Холландом Хэнтоном. Они не только сотрудничают, но и дружат в реальной жизни. Однажды Хэнтон шутил, что не может угнаться за Хемсвортом, который ежедневно качается. Каскадеру приходится также постоянно наращивать мышечную массу, чтобы быть одного телосложения со своим "оригиналом".

Марго Робби с дублершей из фильма "Отряд самоубийц"

Чтобы сыграть подружку культового Джокера, Марго Робби пришлось долго и усердно готовиться. Она освоила балет, акробатику, элементы воздушной гимнастики и просто ежедневно тренировалась в зале. Однако без дублерши все равно не обошлось. Некоторые трюки были крайне опасными, как и сама сумасшедшая королева преступного Готэма.

Джейсон Момоа с дублером из сериала "Игра престолов"

Как и в случае с Крисом Хемсвортом, Джейсон Момоа на постоянной основе сотрудничает со своим дублером Кимом Фарди. Он же заменял актера в опасных сценах супергеройского "Аквамена". Мужчины также дружат в реальной жизни.

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