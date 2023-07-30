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Похожи как две капли воды! Пять дублеров, которых не отличить от знаменитостей, которых они заменили. Фото

Анна Кравчук
Кино Oboz
3 минуты
612
Похожи как две капли воды! Пять дублеров, которых не отличить от знаменитостей, которых они заменили. Фото

Очень часто актеры решаются самостоятельно выполнять опасные трюки в фильмах или сериалах. Для этого необходимо иметь не только стальной характер, но и сильную физическую подготовку. Однако порой, дело все же лучше доверить профессионалам.

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Найти подходящего дублера – задачка не из простых, ведь он должен быть, в идеале, как две капли воды похожим на актера. Что ж, стоит отдать должное голливудским режиссерам и кастинг-менеджерам, с этой миссией они зачастую справляются на отлично. Некоторые каскадеры так сильно похожи на знаменитостей, которых заменяют, что отличить, кто есть кто, практически нереально. 

Том Харди с дублером из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

Похожи как две капли воды! Пять дублеров, которых не отличить от знаменитостей, которых они заменили. Фото

Это четвертый фильм из серии постапокалиптических боевиков австралийского режиссёра Джорджа Миллера, где главную роль исполнил Том Харди. Кинокартина собрала рекордные для франшизы кассовые сборы и даже получила "Оскар" как лучший фильм. Важную роль в этом сыграл тот факт, что снимали боевик с минимальным использованием компьютерной графики, но при этом экшн-сцен в ленте просто масса. Справиться без каскадера Тому Харди и его персонажу Максу Рокатански просто бы не удалось. Тем более, что создатели фильма нашли дублера, который похож на актера буквально как брат-близнец. 

Дуэйн "Скала" Джонсон с дублером из фильма "Джуманджи: новый уровень"

Похожи как две капли воды! Пять дублеров, которых не отличить от знаменитостей, которых они заменили. Фото

Глядя на фото, сложно сказать, кто из этих двоих плечистых мужчин знаменитый актер, а кто его дублер. Поговаривают, что даже на съемочной площадке приключенческой комедии "Джуманджи: новый уровень", которая вышла в 2019 году, "Скалу" и его каскадера путали коллеги. 

Крис Хемсворт с дублером из фильма "Тор"

Похожи как две капли воды! Пять дублеров, которых не отличить от знаменитостей, которых они заменили. Фото

Всемирно известный австралийский актер Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора – бога грома и молнии – в киновселенной Marvel, уже много лет работает с одним и тем же дублером – Бобби Холландом Хэнтоном. Они не только сотрудничают, но и дружат в реальной жизни. Однажды Хэнтон шутил, что не может угнаться за Хемсвортом, который ежедневно качается. Каскадеру приходится также постоянно наращивать мышечную массу, чтобы быть одного телосложения со своим "оригиналом". 

Марго Робби с дублершей из фильма "Отряд самоубийц"

Похожи как две капли воды! Пять дублеров, которых не отличить от знаменитостей, которых они заменили. Фото

Чтобы сыграть подружку культового Джокера, Марго Робби пришлось долго и усердно готовиться. Она освоила балет, акробатику, элементы воздушной гимнастики и просто ежедневно тренировалась в зале. Однако без дублерши все равно не обошлось. Некоторые трюки были крайне опасными, как и сама сумасшедшая королева преступного Готэма.

Джейсон Момоа с дублером из сериала "Игра престолов" 

Похожи как две капли воды! Пять дублеров, которых не отличить от знаменитостей, которых они заменили. Фото

Как и в случае с Крисом Хемсвортом, Джейсон Момоа на постоянной основе сотрудничает со своим дублером Кимом Фарди. Он же заменял актера в опасных сценах супергеройского "Аквамена". Мужчины также дружат в реальной жизни. 

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