От Мэрилин Монро до Пола Уокера: 5 актеров, которые умерли до завершения съемок своего последнего фильма

Создатели кино часто сталкиваются с вызовами, которые требуют креативности и адаптивности. Один из самых сложных из них – внезапная смерть актрисы или актера до завершения съемок. Что делают в этих случаях режиссеры? Они ищут способы, как доделать кинопродукт, и при этом почтить память погибшей звезды.

Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку легендарных актеров, которые покинули мир, не успев завершить свою последнюю работу. Некоторых из них показали на экране, используя дублеров и технологию CGI (это – трехмерная компьютерная графика).

1. Мэрилин Монро

Сердце легендарной американской киноактрисы Мэрилин Монро перестало биться 5 августа 1962 года (ей было 36 лет). Все из-за острого отравления барбитуратами (депрессанты, которые используются как успокоительные, снотворные и противосудорожные средства). Она так и не успела завершить съемки в своей последней ленте – Something's Got to Give (с англ. – "Что-то должно случиться"). Кажется, этот фильм изначально был обречен на неудачу...

Дело в том, что режиссер Джордж Кьюкор и Мэрилин никак не могли сработаться – часто конфликтовали. В какой-то момент звезду даже уволили и приостановили съемки. Позже создатели фильма все же изменили решение, и снова подписали с ней контракт. К слову, актриса согласилась вернуться только при условии, что Кьюкор будет заменен на американского кинопродюсера Жана Негулеско, самая известная работа которого – "Как выйти замуж за миллионера" из Монро в главной роли.

Несколько дней самая известная блондинка Голливуда появлялась на съемках, а затем ее нашли мертвой у нее дома (в Брентвуде, штат Калифорния). Через год после трагедии американская телевизионная сеть Fox Broadcasting Company выпустила 83-минутный документальный фильм Marilyn, где были короткие фрагменты из кинопроб и незаконченной ленты с Монро.

2. Джеймс Дин

Американский актер Джеймс Дин снимался в фильмах всего-навсего 5 лет – и стал кумиром американской молодежи 50-х. Все благодаря лентам "Бунтарь без причины" (1955), "К востоку от рая" (1955) и "Гигант" (1955). Этот список мог бы активно расширяться, однако последняя кинокартина стала "эпилогом" его карьеры.

Джеймс погиб в ДТП в 24-летнем возрасте (30 сентября 1955 года). Он ехал на большой скорости на спортивном автомобиле Porsche – и лоб в лоб столкнулся с другой машиной... Хотя до гибели он успел записать большинство сцен для фильма "Гигант", аудио в одной ключевой сцене было почти не слышно, и его нужно было перезаписать. Кинозвезду переозвучил его коллега, актер Ник Адамс. Кроме того, поскольку персонажа Джеймса, угрюмого работника ранчо Джетта Ринка, заменить было некому, создатели фильма частично переписали сценарий. Разумеется, в те годы о технологии CGI и речи не было.

3. Хит Леджер

В начале карьеры австралийский актер Хит Леджер имел амплуа ловкого сердцееда (к примеру, в фильмах "10 причин моей ненависти" (1999) и "История рыцаря" (2001)). Позже он перешел к более драматическим ролям в культовых лентах, среди которых "Горбатая Гора" (2005), "Меня там нет" (2007) и "Темный рыцарь" (2008). Во время съемок в последнем Леджер, из-за чрезмерного "погружения" в мир своего персонажа Джокера, начал употреблять рецептурные лекарства. Это влияло на качество его сна... Вскоре после завершения проекта актер взялся за другой – фильм "Воображариум доктора Парнаса" (2009). Там он сыграл Тони Шепарда, таинственного незнакомца, который присоединился к группе бродячего цирка.

В январе 2008 года, когда была снята только треть ленты, 28-летний Хит лег спать в своей квартире, где позже домработница нашла его мертвым. Вскрытие показало, что его не стало из-за случайной передозировки комбинацией обезболивающих и снотворных лекарств.

Какими были действия создателей фильма? Они внесли незначительные изменения в сценарий и пригласили на съемки голливудских актеров, трех ближайших друзей Леджера – Джонни Деппа, Джуда Лоу и Колина Фаррелла. Те изобразили в сценах разные грани характера Тони Шепарда. Чтобы почтить память о коллеге, в финальных титрах было написано слова "Фильм от Хита Леджера и его друзей".

4. Брэндон Ли

Американский актер Брэндон Ли, сын легендарного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли, трагически погиб в 28-летнем возрасте во время съемок в ленте "Ворон" (1994). Это случилось 31 марта 1993 года. Согласно сюжету, его персонаж Эрик Дрэйвен спасает свою невесту от преступников, один из которых пытается убить храбреца из револьвера. К сожалению, оружие, использованное в этой сцене, содержало осколок настоящей пули, который прошел через брюшную полость и застрял в позвоночнике... Тяжело раненого Брэндона сразу увезли в больницу, однако он умер от потери крови. Актера похоронили рядом с его отцом (в Сиэтле на кладбище Lake View).

Для завершения съемок фильма "Ворон" режиссеры использовали дублера, американского актера и каскадера Чада Стахелски, и на его лицо наложили оцифрованное. Несмотря на слухи, мол роковая сцена, в которой Брендона смертельно ранили, была оставлена в финальной версии, это неправда. Ее вырезали во время монтажа. Об этом пишет Snopes.

5. Пол Уокер

В ноябре 2013 года американский актер Пол Уокер, известный благодаря роли Брайана О'Коннера в серии фильмов "Форсаж", погиб в ДТП. Ему было 40. Что произошло? Актер спешил на благотворительный вечер организации Reach Out Worldwide. Он ехал на пассажирском кресле авто своего друга, который, к сожалению, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, врезалась в дерево (по другим сообщениям, в фонарный столб) и вспыхнула. Оба пассажира умерли.

Поскольку Пол не успел сняться в нескольких ключевых эпизодах фильма "Форсаж 7", продюсеры были вынуждены отложить премьеру до 2015 года. Они отчасти изменили сценарий. Затем сняли 4 сцены с родным братом погибшего, американским актером Коди Уокером (его пригласили на роль Брайана О'Коннера), и воспользовались технологией CGI. Напоследок создали чувственный видеоряд из сгенерированных кадров и не вошедших в предыдущие фильмы из серии "Форсаж". Готовый результат можно увидеть на последних минутах кинокартины: там, где звучит песня-посвящение Полу Уокеру – Wiz Khalifa и Чарли Пут See You Again.

