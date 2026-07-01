О чем долгожданный фильм "Клара и солнце": вышел трейлер

Пока весь мир с тревогой наблюдает за развитием технологий искусственного интеллекта, студия Sony Pictures готовит премьеру необычной антиутопии о роботе-ассистенте "Клара и солнце". Экранизация одноименного романа-бестселлера лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро от режиссера и сценариста, лауреата премии "Оскар", Тайки Вайтити выйдет в украинский прокат 22 октября.

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И уже доступен для просмотра дублированный на украинский язык трейлер фильма, который впечатляет звездным составом. Главные роли в нем играют звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега и шестикратная номинантка на "Оскар" Эми Адамс.

Сюжет фильма знакомит зрителей с Кларой (Ортега) – роботом, Искусственной Подругой, которая больше всего на свете мечтает найти идеальный дом. В ролике также можно мельком увидеть персонажа Наташи Лионн – своего рода владелицу магазина таких роботов, которая подбадривает Клару и подобных ей. Несмотря на то, что все они являются представителями более старой и менее совершенной линейки Искусственных Друзей, а стремительный технологический прогресс делает их все более устаревшими, героиня убеждает, что они все еще могут найти приют в семьях.

Все меняется, когда девушка по имени Джози (Миа Тария) выбирает Клару, хотя ее мать (Эми Адамс) выступает против покупки устаревшей модели. Женщина вообще не хочет тратить деньги на робота. Однако Джози считает Клару особенной.

Когда Клара встречает Джози, обе сразу же чувствуют друг в друге родственную душу. У Джози непростые отношения с матерью, они пережили большую утрату, но милая наивность и непоколебимая преданность Клары начинают исцелять семью и привносить свет в запутанный мир Джози. Клара обращается к Великому Солнцу и использует его для подзарядки. Мать Джози угрожает Кларе, напоминая, что она все еще "на гарантии" и они всегда могут вернуть ее обратно в магазин. Когда с Джози что-то случается, ее мать и няня закрывают дверь перед Кларой.

Вайтити написал сценарий "Клары и солнца" совместно с Дэви Уоллером по мотивам романа Исигуро. Книга была опубликована в марте 2021 года, попала в список бестселлеров The New York Times и вошла в длинный список Букеровской премии. Продюсерами фильма выступили Дэвид Хейман, Гаррет Баш и сам Вайтити. Исполнительными продюсерами стали Гэри Барбер, Алекс Дж. Скотт, Джеффри Клиффорд, Рози Элисон и сам автор книги Кадзуо Исигуро.

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