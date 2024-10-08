'Омерзительно': коллеги застреленной Галины Хатчинс выступили против показа фильма 'Ржавчина' в Польше

Коллеги украинского оператора Галины Хатчинс, погибшей на площадке фильма "Ржавчина", поставили под сомнение целесообразность показа завершенной ленты на польском кинофестивале Camerimage. Премьера в память об украинке с участием Алека Болдуина должна пройти в ноябре.

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Как пишет Deadline, до смерти Хатчинс была частой гостьей фестиваля. "Я за чествование памяти Галины и ее прекрасной работы, но не путем показа и продвижения фильма, который ее убил", – написала номинантка на премию "Оскар" Рейчел Моррисон в Instagram.

Мнение американского оператора поддержали другие известные кинематографисты в разделе комментариев, например, оператор Сьюзи Лавелл написала: "Продвижение фильма, снимавшегося с использованием опасных методов, повлекшее смерть оператора, – пересмотрите, пожалуйста, свою позицию".

Подобные настроения преобладают в сообществе начинающих операторов, тесно сплоченной и в значительной степени изолированной от остального киномира. Большинство из них хорошо знают друг друга и делятся советами по работе на неформальных веб-форумах и на редких мероприятиях типа Camerimage.

В популярном групповом чате WhatsApp, который видели редакторы Deadline и которыми пользуются сотни постоянных делегатов фестиваля Camerimage, участники утверждают, что знали Хатчинс лично. Они называют будущий показ "Ржавчины" "отвратительным". "Интересно, почему они решили показать этот фильм вместо того, чтобы показать его предыдущие фильмы, если речь идет о чествовании ее работы", – написал один человек.

Другой добавил: "В год ее трагической гибели показывали ее дипломную работу для AFI, а члены ASC подошли и сказали несколько слов. Это было трогательно... показывать "Ржавчину" на кинофестивале, особенно на фестивале, ориентированном на людей с особыми потребностями? Все, что я увижу, – это гигантский образ человека (Алека Болдуина – Ред.), который нажал на курок и унес ее жизни, и грубую небрежность, которая привела к этому моменту. Я очень надеюсь, что они пересмотрят это решение".

Другие, однако, предостерегают от поспешных действий, отмечая, что бывший наставник Хатчинс и президент ASC Стивен Лайтхилл примет участие в панельной сессии на фестивале после показа "Ржавчины". "Очевидно, ее семья хочет, чтобы этот показ состоялся. Говорят, что это была ее мечта", – написал один из пользователей.

Пока неизвестно, будет ли Алек Болдуин присутствовать на дебютном показе. В августе с актера были сняты обвинения в непреднамеренном убийстве после того, как суд постановил, что ключевые доказательства были использованы не по назначению. Оружейник фильма Ханна Гутьеррес-Рид отбывает 18-месячное заключение за непреднамеренное убийство.

Хатчинс было убито 21 октября 2021 года после того, как пистолет, который Болдуин направил на оператора, выстрелил боевым патроном во время репетиции на ранчо "Бонанза-Крик" вблизи Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где проходили съемки инди-вестерна. Болдуину, который настаивал, что не нажимал на курок и пистолет выстрелил сам, грозило до 18 месяцев заключения, если бы его сочли виновным. Стрельба и ее последствия остаются горячей темой среди кинематографистов и других работников индустрии.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как известный режиссер Квентин Тарантино указал на частичную вину Алека Болдуина в смерти украинки на съемках "Ржавчины": но есть много "но". Подробности – в нашем материале.

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