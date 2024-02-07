'Очень больно'. Звезда фильма 'Киборги' Вячеслав Довженко ошарашил признанием, что ни разу не видел картину полностью, и объяснил почему

Звезда фильма "Киборги" Вячеслав Довженко признался, что ни разу не видел полностью картину, сделавшую его знаменитым. По словам актера, съемочного материала оказалось настолько много, что в конечный вариант фильма "Киборги" не вошло кадры, которые очень важны для артиста.

Об этом Вячеслав Довженко рассказал в интервью OBOZ.UA. Актер сыграл в картине командира с позывным "Серпень".

Напомним, в основе фильма лежат реальные события 2014 года, происходившие в Донецком аэропорту во время его обороны нашими защитниками. Сценарий к ленте написала Наталья Ворожбит по реальным воспоминаниям бойцов, среди которых Кирилл Недря (позывной "Доцент"), Евгений Жуков ("Маршал"), капитан Евгений Межевикин ("Адам"), Александр Сергеевич Трепак (позывной "Редут"), который почти два месяцы возглавлял защиту Донецкого аэропорта и многие другие. Режиссером картины стал Ахтем Саитаблаев.

Вячеслав Довженко говорит, что очень тепло вспоминает съемки в "Киборгах", однако признается, что до сих пор не видел самой картины: "Потому что был в материале, создавал это, но много сцен не вошло в фильм по объективным причинам, а они очень дороги мне – и это больно".

Сейчас актер снялся в главной роли в картине "Другой Франко", которая стартует в кинотеатрах с 8 февраля. И эту картину актер тоже еще не видел, потому что "тоже не все вошло, и снова будет больно". Кроме того, актер признался OBOZ.UA, что сейчас ему пришлось изрядно снизить свой гонорар за работу в кино, потому что "до сих пор не почувствовал, что индустрия ожила и все будет в порядке".

"И никто не знает, что будет завтра, – говорит актер. – Начали работать только год назад. И это нельзя назвать мощной занятостью, которая была до февраля 2022 года. С меньшей силой, с меньшими бюджетами и гонорарами, но работаем. В начале вторжения, как и большинство коллег, вообще думал, что нашей профессии может уже и не быть. Тревожность усугублялась еще и теми обстоятельствами, что понимал: больше ничего не умею. И не знаю, смог бы когда-нибудь переформироваться, но четко отдаю себе отчет, что благодаря зрителям сейчас к актерам возвращается вера, что все, что делаем, нужно".

Полное интервью с Вячеславом Довженко читайте на OBOZ.UA завтра, 8 февраля.

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