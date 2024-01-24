Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2024": Сильвестр Сталлоне, Крис Эванс, Дженнифер Лопес и Сальма Хайек могут стать худшими.
В Голливуде и Европе продолжается сезон кинонаград. Лучших из лучших уже выбрали на "Золотом глобусе", а премии BAFTA и "Оскар" определились с номинантами. Сделала это и премия "Золотая малина", которую традиционно вручают худшим актерам, режиссерам, сценаристам и фильмам.
Рекордсменом по количеству номинаций стала кинолента "Неудержимые 4", представленная сразу в семи категориях. А получить титул "худший актер/актриса" рискуют такие культовые звезды, как Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Меган Фокс, Крис Эванс, Вин Дизель, Билл Мюррей, Сильвестр Сталлоне и другие. OBOZ.UA собрал всех номинантов на "Золотую малину-2024" в одном материале, ссылаясь на сайт премии.
Худший фильм
- "Экзорцист: Верующий"
- "Неудержимые 4"
- "Мег 2: Бездна"
- "Шазам! Ярость богов"
- "Винни-Пух: Кровь и мед"
Худший актер
- Рассел Кроу/"Экзорцист Папы"
- Он Дизель/"Форсаж Х"
- Крис Эванс/"Призрак"
- Джейсон Стейтем/"Мег 2: Бездна"
- Джон Войт/"Милосердие"
Худшая актриса
- Ана де Армас/"Призрак"
- Меган Фокс/"Джонни и Клайд"
- Сальма Хайек/"Супер Майк: Последний танец"
- Дженнифер Лопес/"Мать"
- Хелен Миррен/"Шазам! Ярость богов"
Худшая актриса второго плана
- Ким Кэттролл/"О моем отце"
- Меган Фокс/"Неудержимые 4"
- Бай Линг/"Джонни и Клайд"
- Люси Лиу/"Шазам! Ярость богов"
- Мэри Стюарт Мастерсон/"Пять ночей во Фредди"
Худший актер второго плана
- Майкл Дуглас/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"
- Мел Гибсон/"Время расплаты"
- Билл Мюррей/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"
- Франко Неро/"Экзорцист Папы"
- Сильвестр Сталлоне/"Неудержимые 4"
Худший ремейк или сиквел фильма
- "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
- "Экзорцист: Верующий"
- "Неудержимые 4"
- "Индиана Джонс и колесо судьбы"
- "Винни-Пух: Кровь и мед"
Худший режиссер
- Рис Фрейк-Уотерфилд/"Винни-Пух: Кровь и мед"
- Дэвид Гордон Грин/"Экзорцист: Верующий"
- Пейтон Рид/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"
- Скотт У/"Неудержимые 4"
- Бен Уитли/"Мег 2: Бездна"
Худший сценарий
- "Экзорцист: Верующий"
- "Неудержимые 4"
- "Индиана Джонс и колесо судьбы"
- "Шазам! Ярость богов"
- "Винни-Пух: Кровь и мед"
Худший экранный дуэт
- Два "Нещадных наемника"/"Неудержимые 4"
- Два инвестора, пожертвовавшие $400 млн на права на ремейк фильма "Экзорцист"
- Ана де Армас и Крис Эванс (завалили "Химию экрана")/"Призраки"
- Сальма Хайек и Ченнинг Татум/"Супер Майк: Последний танец"
- Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц в фильме "Винни-Пух: Кровь и мед"
Напомним, 23 января Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на победу в престижной церемонии награждения "Оскар-2024". За место соперничала и украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, которая попала в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась. Список всех номинантов смотрите в нашем материале.
Как писал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус ", которую называют репетицией "Оскара". О победителях можно узнать здесь.
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