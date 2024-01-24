Объявлены номинанты на антипремию 'Золотая малина-2024': Сильвестр Сталлоне, Крис Эванс, Дженнифер Лопес и Сальма Хайек могут стать худшими.

В Голливуде и Европе продолжается сезон кинонаград. Лучших из лучших уже выбрали на "Золотом глобусе", а премии BAFTA и "Оскар" определились с номинантами. Сделала это и премия "Золотая малина", которую традиционно вручают худшим актерам, режиссерам, сценаристам и фильмам.

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Рекордсменом по количеству номинаций стала кинолента "Неудержимые 4", представленная сразу в семи категориях. А получить титул "худший актер/актриса" рискуют такие культовые звезды, как Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Меган Фокс, Крис Эванс, Вин Дизель, Билл Мюррей, Сильвестр Сталлоне и другие. OBOZ.UA собрал всех номинантов на "Золотую малину-2024" в одном материале, ссылаясь на сайт премии.

Худший фильм

"Экзорцист: Верующий"

"Неудержимые 4"

"Мег 2: Бездна"

"Шазам! Ярость богов"

"Винни-Пух: Кровь и мед"

Худший актер

Рассел Кроу/"Экзорцист Папы"

Он Дизель/"Форсаж Х"

Крис Эванс/"Призрак"

Джейсон Стейтем/"Мег 2: Бездна"

Джон Войт/"Милосердие"

Худшая актриса

Ана де Армас/"Призрак"

Меган Фокс/"Джонни и Клайд"

Сальма Хайек/"Супер Майк: Последний танец"

Дженнифер Лопес/"Мать"

Хелен Миррен/"Шазам! Ярость богов"

Худшая актриса второго плана

Ким Кэттролл/"О моем отце"

Меган Фокс/"Неудержимые 4"

Бай Линг/"Джонни и Клайд"

Люси Лиу/"Шазам! Ярость богов"

Мэри Стюарт Мастерсон/"Пять ночей во Фредди"

Худший актер второго плана

Майкл Дуглас/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Мел Гибсон/"Время расплаты"

Билл Мюррей/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Франко Неро/"Экзорцист Папы"

Сильвестр Сталлоне/"Неудержимые 4"

Худший ремейк или сиквел фильма

"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

"Экзорцист: Верующий"

"Неудержимые 4"

"Индиана Джонс и колесо судьбы"

"Винни-Пух: Кровь и мед"

Худший режиссер

Рис Фрейк-Уотерфилд/"Винни-Пух: Кровь и мед"

Дэвид Гордон Грин/"Экзорцист: Верующий"

Пейтон Рид/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Скотт У/"Неудержимые 4"

Бен Уитли/"Мег 2: Бездна"

Худший сценарий

"Экзорцист: Верующий"

"Неудержимые 4"

"Индиана Джонс и колесо судьбы"

"Шазам! Ярость богов"

"Винни-Пух: Кровь и мед"

Худший экранный дуэт

Два "Нещадных наемника"/"Неудержимые 4"

Два инвестора, пожертвовавшие $400 млн на права на ремейк фильма "Экзорцист"

Ана де Армас и Крис Эванс (завалили "Химию экрана")/"Призраки"

Сальма Хайек и Ченнинг Татум/"Супер Майк: Последний танец"

Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц в фильме "Винни-Пух: Кровь и мед"

Напомним, 23 января Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на победу в престижной церемонии награждения "Оскар-2024". За место соперничала и украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, которая попала в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась. Список всех номинантов смотрите в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус ", которую называют репетицией "Оскара". О победителях можно узнать здесь.

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