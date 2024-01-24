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Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2024": Сильвестр Сталлоне, Крис Эванс, Дженнифер Лопес и Сальма Хайек могут стать худшими.

Анна Кравчук
Кино Oboz
3 минуты
609
Объявлены номинанты на антипремию 'Золотая малина-2024': Сильвестр Сталлоне, Крис Эванс, Дженнифер Лопес и Сальма Хайек могут стать худшими.

В Голливуде и Европе продолжается сезон кинонаград. Лучших из лучших уже выбрали на "Золотом глобусе", а премии BAFTA и "Оскар" определились с номинантами. Сделала это и премия "Золотая малина", которую традиционно вручают худшим актерам, режиссерам, сценаристам и фильмам.

Видео дня

Рекордсменом по количеству номинаций стала кинолента "Неудержимые 4", представленная сразу в семи категориях. А получить титул "худший актер/актриса" рискуют такие культовые звезды, как Дженнифер Лопес, Сальма Хайек, Меган Фокс, Крис Эванс, Вин Дизель, Билл Мюррей, Сильвестр Сталлоне и другие. OBOZ.UA собрал всех номинантов на "Золотую малину-2024" в одном материале, ссылаясь на сайт премии.

Худший фильм

  • "Экзорцист: Верующий"
  • "Неудержимые 4"
  • "Мег 2: Бездна"
  • "Шазам! Ярость богов"
  • "Винни-Пух: Кровь и мед"

Худший актер

  • Рассел Кроу/"Экзорцист Папы"
  • Он Дизель/"Форсаж Х"
  • Крис Эванс/"Призрак"
  • Джейсон Стейтем/"Мег 2: Бездна"
  • Джон Войт/"Милосердие"
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2024": Сильвестр Сталлоне, Крис Эванс, Дженнифер Лопес и Сальма Хайек могут стать худшими.

Худшая актриса

  • Ана де Армас/"Призрак"
  • Меган Фокс/"Джонни и Клайд"
  • Сальма Хайек/"Супер Майк: Последний танец"
  • Дженнифер Лопес/"Мать"
  • Хелен Миррен/"Шазам! Ярость богов"
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2024": Сильвестр Сталлоне, Крис Эванс, Дженнифер Лопес и Сальма Хайек могут стать худшими.

Худшая актриса второго плана

  • Ким Кэттролл/"О моем отце"
  • Меган Фокс/"Неудержимые 4"
  • Бай Линг/"Джонни и Клайд"
  • Люси Лиу/"Шазам! Ярость богов"
  • Мэри Стюарт Мастерсон/"Пять ночей во Фредди"
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2024": Сильвестр Сталлоне, Крис Эванс, Дженнифер Лопес и Сальма Хайек могут стать худшими.

Худший актер второго плана

  • Майкл Дуглас/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"
  • Мел Гибсон/"Время расплаты"
  • Билл Мюррей/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"
  • Франко Неро/"Экзорцист Папы"
  • Сильвестр Сталлоне/"Неудержимые 4"
Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина-2024": Сильвестр Сталлоне, Крис Эванс, Дженнифер Лопес и Сальма Хайек могут стать худшими.

Худший ремейк или сиквел фильма

  • "Человек-муравей и Оса: Квантомания"
  • "Экзорцист: Верующий"
  • "Неудержимые 4"
  • "Индиана Джонс и колесо судьбы"
  • "Винни-Пух: Кровь и мед"

Худший режиссер

  • Рис Фрейк-Уотерфилд/"Винни-Пух: Кровь и мед"
  • Дэвид Гордон Грин/"Экзорцист: Верующий"
  • Пейтон Рид/"Человек-муравей и Оса: Квантомания"
  • Скотт У/"Неудержимые 4"
  • Бен Уитли/"Мег 2: Бездна"

Худший сценарий

  • "Экзорцист: Верующий"
  • "Неудержимые 4"
  • "Индиана Джонс и колесо судьбы"
  • "Шазам! Ярость богов"
  • "Винни-Пух: Кровь и мед"

Худший экранный дуэт

  • Два "Нещадных наемника"/"Неудержимые 4"
  • Два инвестора, пожертвовавшие $400 млн на права на ремейк фильма "Экзорцист"
  • Ана де Армас и Крис Эванс (завалили "Химию экрана")/"Призраки"
  • Сальма Хайек и Ченнинг Татум/"Супер Майк: Последний танец"
  • Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц в фильме "Винни-Пух: Кровь и мед"

Напомним, 23 января Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на победу в престижной церемонии награждения "Оскар-2024". За место соперничала и украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, которая попала в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась. Список всех номинантов смотрите в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус ", которую называют репетицией "Оскара". О победителях можно узнать здесь.

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