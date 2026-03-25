Новый хит от Disney, украинский ромком и свадебная драма: что посмотреть в кинотеатрах Украины. Трейлеры

Весна 2026 года станет настоящим подарком для любителей фильмов, ведь на большие экраны выходят разножанровые ленты, которые закроют запросы даже самых требовательных зрителей. В киноафише есть не только иностранные проекты от всемирно известных студий, но и работы отечественных режиссеров.

Так, например, корпорация Disney подготовила для аудитории легкий анимационный фильм, насыщенный приключениями, а вот компания A24 взбудоражит эмоций романтической драмой. Что посмотреть в кинотеатрах Украины расскажет OBOZ.UA.

"Прыгуны"

5 марта на больших экранах состоялась премьера комедийного приключенческого мультфильма "Прыгуны" от Disney. В центре сюжета оказывается юная любительница и защитница животных Мейбл. Она решается пойти на большой риск – воспользоваться грандиозным научным достижением, которое переносит человеческое сознание в роботизированное тело животного, чтобы напрямую общаться с обитателями дикой природы и раскрыть тайны их жизни.

Однако оказывается, что мир зверей не так прост, как казалось Мейбл на первый взгляд. За смешными моментами скрываются неожиданные открытия и приключения, которые кардинально меняют ее представление о природе и даже самой себе.

"Я иду искать 2"

26 марта в Украине состоится премьера комедийного фильма ужасов режиссеров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Гиллетта "Я иду искать 2". Зрители увидят продолжение истории Грейс, которая чудом выжила после кровавого нападения семьи Ле Домас. Она оказывается на новом уровне жуткой игры, однако на этот раз не одна, а с отчужденной сестрой Фейт. Выжить сможет только одна из них.

Для того, чтобы спастись, Грейс должна получить Верховное место Совета, однако есть одно большое препятствие – за трон соревнуются еще четыре могущественные семьи. Победитель получит абсолютную власть, поэтому игра превращается в настоящую смертельную охоту.

"Когда ты расстанешься?"

Украинская романтическая комедия "Когда ты расстанешься?" вышла в кинотеатрах 12 марта. По сюжету ленты идеальная свадьба превращается в настоящий хаос из-за неожиданного исчезновения жениха Марка – агента Интерпола. В это же время мир всколыхнула новость о пропаже легендарного бриллианта, и как становится известно впоследствии, эти события напрямую связаны между собой.

Подруги Ксения и Лара отправляются на поиски пропавшего Марка и попадают в настоящий водоворот приключений, которые заставляют каждую из них полностью переосмыслить желания, взгляды и настоящие чувства.

"Вот это драма!"

В начале апреля этого года в украинских кинотеатрах состоится премьера ленты "Вот это драма!". В центре сюжета оказываются работница книжного магазина Эмма Гарвуд и директор вымышленного Кембриджского художественного музея Чарли Томпсон. Их объединяют не только романтические чувства, но и искренняя любовь к книгам и искусству. Гарвуд и Томпсон обручились и уже собирались сыграть свадьбу, но за неделю до церемонии в их жизни происходит неожиданный поворот, который превращает все в настоящий хаос.

