Появился трейлер новой 'Анаконды': когда выйдет римейк фильма

Талантливые комики Джек Блэк и Пол Радд объединили усилия, чтобы создать римейк классического фильма 1997 года. Сюрприз в том, что этим фильмом является хоррор о змеях "Анаконда".

Киностудия Sony уже показала первый трейлер того, что у них получилось. В мировой прокат лента выйдет на Рождество. В украинских кинотеатрах она появится точно 25 декабря.

В оригинальном фильме сыграли Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Айс Кьюб, Джон Войт, Эрик Столц и Джонатан Хайд. Лента рассказывала о команде исследователей, которые отправляются в джунгли Амазонки на поиски затерянного племени, но оказываются втянутыми в охоту за гигантской змеей. По жанру это был приключенческий хоррор.

Лента, которая выйдет в конце этого года, станет перезапуском франшизы, но кардинально изменит жанр. На этот раз боевик будет комедийным. Он расскажет о группе друзей, которые в разгар кризиса среднего возраста решают переснять любимый фильм своей юности. Они берут небольшую сумму в кредит и отправляются в джунгли. Но очень быстро к их компании присоединяется нежелательный участник – настоящая гигантская анаконда. Хаотичное приключение превращается в смертельно опасное.

Режиссером ленты выступил Том Гормикан, который ранее снял комедию "Невыносимое бремя огромного таланта" с Николасом Кейджем и Педро Паскалем. Сценарий к новой "Анаконде" он написал вместе с Кевином Эттеном, с которым работал над скриптом "Невыносимого бремени", а также "Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Ф".

Джек Блэк в новой "Анаконде" играет Дага, свадебного видеооператора, которому и пришла мысль сделать римейк оригинальной ленты. Полу Радду досталась роль Гриффа – актера массовки, который поддерживает идею друга. В актерском составе также значатся Тандиви Ньютон, Стив Зан, Даниэла Мельшиор и другие.

Новая "Анаконда" станет уже шестым фильмом в одноименной серии и первым с 2004 года проектом в линейке, который в первую очередь предназначен для кинотеатрального проката, а не для DVD или стримингов. В Украине прокатом комедии ужасов занимается компания B&H Film Distribution Company.

