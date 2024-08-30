Новая 'Белоснежка' претендует на звание худшего фильма Disney: что не так с лентой, трейлер которой собрал миллион дизлайков

В начале августа 2024 года компания Disney поделилась новостями.относительно долгожданных проектов, которые находятся в стадии разработки – от тематических парков до стриминговых сервисов и даже полнометражных фильмов. Одним из них стал римейк классической ленты 1937 года "Белоснежка и семь гномов" с Рейчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях. Первый тизер-трейлер дал зрителям небольшое представление о том, как будет выглядеть фильм, премьера которого запланирована на март следующего года.

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Однако, несмотря на попытки Disney заинтересовать аудиторию, дискуссия вокруг главной звезды фильма и его производства вызвала недовольство потенциальных зрителей. Трейлер новой "Белоснежки" на YouTube собрал миллион "дизлайков" против всего 81 тысячи "лайков". А поскольку количество просмотров составляет чуть более 8 миллионов, это означает, что примерно 1/8 от общего количества зрителей не понравилось видео, пишет Pirates&Princesses.

Cкандал продолжается с тех пор, как было объявлено об актерском составе. В частности, потому, что исполнительница главной роли Рэйчел Зеглер, имеющая колумбийские корни, является представительницей другой этнической группы, чем в оригинальной истории.

Возникли также споры вокруг семи гномов – ключевых персонажей в сказке. Сначала Disney отказалась от маленьких помощников принцессы в пользу "волшебных существ". Впрочем, впоследствии компания все же вернула гномов в фильм, использовав для этого компьютерную графику, вместо того, чтобы нанять актеров с карликовостью.

Последний спор снова задел Рейчел Зеглер, которая добавила фразу "Free Palestine" к своему посту в соцсетях. В сообщении звезда поблагодарила поклонников за количество просмотров тизера в Интернете.

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