'Не мешайте'. Гарри Стайлс, Рами Малек и другие звезды возмутились съемками продолжения 'Бриджит Джонс' в Лондоне: что случилось

Жители севера Лондона, Великобритания, возмущены из-за временных запретов, появившихся из-за съемок продолжения легендарного фильма "Дневник Бриджит Джонс". Пока фанаты в восторге от новости о новой части любимой франшизы, певец Гарри Стайлс и актер Рами Малек – нет, потому что из-за этого не могут выйти из собственного дома и попасть в него, когда захотят.

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Улицы города стали съемочными площадками для многих сцен, потому операторам важно, чтобы в кадр не попали лишние люди. Как сообщает инсайдер The Sun, раздражение звезд только увеличилось, когда руководители фильма вонзили в дверь письмо с просьбой не прерывать съемки.

Команда призвала жителей либо уехать на момент операторской работы, либо приходить и уходить только в конкретное время, чтобы не мешать.

"Фильм вызывает хаос в этой части севера Лондона, где они снимают большую часть фильма. Соседи, где живут такие звезды, как Гарри [Стайлс], Рами [Малек], Рики Джервейс и Роуэн Эткинсон, получают письма от съемочной группы с просьбой не прерывать съемки", – сообщил инсайдер.

Анонимный источник добавляет: "Это будто бы они в заложниках Бриджит – и это сводит всех с ума".

Известно, что новая 4 часть фильмов "Дневник Бриджит Джонс" о женщине, которой не везет в любви, будет называться "Дневник Бриджит Джонс: Без ума от парня". Главная героиня, которую играет Рене Зеллвегер, начинает использовать приложения для знакомств после смерти своего мужа Марка Дарси.

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