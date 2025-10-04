Названы победители Одесского международного кинофестиваля 2025: какой фильм получил главный приз

В пятницу, 3 октября, в Киеве прошла церемония награждения 16-го Одесского международного кинофестиваля. Во время торжественного мероприятия победители были отмечены статуэтками "Золотой Дюк".

Награды вручили в трех главных категориях: Лучший европейский полнометражный фильм, Лучший украинский документальный фильм и Гран-при фестиваля, а также был выдан ряд специальных призов. Соответствующая информация появилась на официальной странице фестиваля в Facebook.

Гран-при по результатам зрительского голосования получил фильм "Ты – космос"

Лента режиссера Павла Острикова рассказывает о бывшем украинском дальнобойщике Андрее Мельнике. После взрыва Земли мужчина оказался последним человеком во Вселенной, поэтому вместе с другом-роботом отправился в свободный космос. Там главный герой кинокартины живет обычной, насколько это возможно в таких условиях, жизнью, как вдруг на связь выходит француженка Катрин. С этого момента Андрей Мельник пытается сделать все возможное, чтобы пересечь галактику и найти женщину.

Режиссер фильма-победителя Одесского международного кинофестиваля получил статуэтку "Золотой Дюк", а также денежную премию в размере 75 тысяч гривен. "Ты – космос" одержал и специальный диплом Международного жюри. Стоит заметить, что кинокартина была отмечена и на международной арене. В прошлом году лента получила главную награду на кинофестивале в Страсбурге, Франция.

Лучший европейский полнометражный фильм – "Шесть дней весной"

Кинокартину создал бельгийский режиссер Йоахим Лафосс. Главной героиней проекта является девушка по имени Сана. Она хочет подарить своим близнецам незабываемые весенние каникулы, поэтому отправляется вместе с ними на Французскую Ривьеру. Они остановились на роскошной вилле родственников, никого об этом не предупредив. Впереди их ждет шесть дней отдыха, которые ознаменуют конец беззаботности.

Йоахим Лафосс также получил "Золотого Дюка".

Лучший украинский документальный фильм – "Простой солдат"

Проект был создан при сотрудничестве двух режиссеров: украинца Артема Рыжикова и колумбийца Хуана Камильо Круза.

"Простой солдат" – документальный фильм, что раскрывает жизнь самого Рыжикова, который после начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Он берет с собой камеру на поле боя и снимает весь хаос и отчаяние войны. Победитель получил статуэтку "Золотой Дюк" и денежную премию в размере 75 тысяч гривен. Фильм также одержал диплом ФИПРЕССИ.

Специальные дипломы от жюри Национальной документальной конкурсной программы получили:

– "Папина колыбельная" режиссера Леси Дяк;

– "Музыка бытия" режиссера Геннадия Черномашинцева.

