Названы имена новых звезд сериала "Гарри Поттер": насколько они похожи на канонических персонажей. Фотосравнение
Американский телеканал HBO раскрыл имена еще девяти актеров, которые присоединятся к съемкам сериала о юном волшебнике Гарри Поттере. Ценителям ленты показали, кто воплотится в роль Драко Мелфоя, Молли Уизли, Луциуса Мелфоя, Петунию Дурсли, Вернона Дурсли, Корнелиуса Фаджа и трех студентов Хогвартса – Шеймуса Финнигана, Парвати Патил и Лаванду Браун.
Соответствующая информация появилась на сайте Advanced Television. Некоторые из новых звезд адаптации культовой серии книг Джоан Роулинг достаточно похожи на канонических персонажей, однако некоторых героев зрители увидят в несколько ином амплуа.
Заклятого противника Гарри Поттера – Драко Мелфоя – сыграет юный Локс Пратт.
В роль отца юноши, "пожирателя смерти" Луциуса Мелфоя воплотится актер и музыкант Джонни Флинн.
Ведьму, которая является матерью лучшего друга Гарри Поттера – Рона, Молли Уизли играет актриса Кэтрин Паркинсон.
В роли опекунов главного героя ленты Петунию и Вернона Дурсли перевоплотятся Бел Паули и Даниэль Ригби.
Магистра магии и кавалера Ордена Мерлина Первой степени Корнелиуса Фаджа сыграет актер театра и кино Берти Карвел.
А роли трех соискателей образования известной школы волшебства Шеймуса Финнигана, Парвати Патил и Лаванду Браун попробуют на себе Лео Эрли, Алессия Леони и Сиенна Муса соответственно.
Напомним, что ранее HBO уже раскрыло имена актеров, которые сыграют главных персонажей будущего фантастического сериала. Роль Гарри Поттера досталась Доминику Маклафлину, Гермионы Грейнджер – Арабелле Стэнтон, а Рональда Уизли – Аластеру Стауту.
Также известно, что к ленте присоединились другие известные актеры, как Джон Литгоу, который сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли профессора Минервы Макгонегел, Паапа Эссиеду, который исполнит образ Северуса Снейпа, и Ник Фрост, который станет непревзойденным Рубеусом Хэгридом.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Филча в сериале о Гарри Поттере сыграет актер, который был в первых фильмах.
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