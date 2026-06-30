Нашумевший фильм DC "Супергерл" провалился в прокате: что с ним не так

Новый супергеройский фильм от DC Studios и Warner Bros. "Супергерл" стартовал в прокате значительно слабее ожиданий. Это ставит под угрозу финансовый успех проекта и вызывает вопросы относительно будущего обновленной киновселенной DC в целом.

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Так, по данным издания Variety, за первый уик-энд картина собрала всего 37,1 миллиона долларов в Северной Америке и 62,6 миллиона в мире. Это даже ниже предварительных прогнозов, которые предполагали около 38 миллионов кассовых сборов на внутреннем рынке и до 68 миллионов по всему миру. Для фильма с бюджетом в 170 миллионов долларов плюс еще примерно 120 миллионов расходов на маркетинг такой старт вполне можно считать провальным.

Аналитики отмечают, что одной из главных причин слабого интереса стала сама героиня. Двоюродная сестра Супермена Кара Зор-Эл также известная как Супергерл – менее известный персонаж по сравнению с ключевыми фигурами DC. Ее история не смогла стать тем событием, которое привлекло бы в кинотеатры широкую аудиторию. Как объясняет эксперт Exhibitor Relations Джефф Бок, фильм просто оказался недостаточно сильным, чтобы массово заинтересовать зрителей.

Ситуацию осложняет и жесткая конкуренция в летнем прокате. Уже в ближайшие недели на экраны выходят крупные релизы от Universal, Disney и Sony, что может окончательно вытеснить "Супергерл" из кинотеатров. Так, уже в следующий уик-энд выходит семейный мультфильм "Миньоны и монстры", а к концу июля появятся диснеевский игровой фильм "Ваяна", "Одиссея" Кристофера Нолана и "Человек-паук: Совершенно новый день" – фильмы, которых ждали гораздо больше, чем новую работу во вселенной DC.

По предварительным оценкам аналитиков, "Супергерл" должна собрать не менее 300–375 миллионов долларов, чтобы хотя бы выйти в ноль. В то же время фактические прогнозы значительно скромнее: около 100 миллионов в США и до 210 миллионов в мире. В таком случае убытки могут составить от 80 до 120 миллионов долларов.

Проблемы картины также вписываются в более широкую тенденцию: жанр супергероев постепенно теряет свою гарантированную кассовую привлекательность. Зрители стали более взыскательными и больше не реагируют на сам факт принадлежности фильма к популярной вселенной. По словам аналитиков, аудитория ожидает новизны, а не очередного типового проекта.

В то же время провал "Супергерл" не означает краха DC Studios. Предыдущий релиз студии, перезапущенный сольный "Супермен", собрал более 600 миллионов долларов и был положительно воспринят критиками. Исправить ситуацию могут также будущие релизы студии. Однако этот провал уже стал серьёзным сигналом: крупнобюджетные фильмы о менее популярных героях больше не могут рассчитывать на автоматический успех и требуют либо более сильного контента, либо значительно меньших затрат.

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