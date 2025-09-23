'Бункер миллиардеров': сериал от создателей 'Бумажного дома' стал хитом на Netflix

На Netflix состоялась премьера нового испанского сериала "Бункер миллиардеров", и уже через несколько дней он возглавил украинский топ-просмотров. Ленту создали Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато – создатели культового "Бумажного дома", ставшего международным феноменом.

Теперь они снова предлагают зрителям драматическую историю с непредсказуемыми сюжетными поворотами, но уже в жанре апокалиптического триллера. Детали рассказало издание Vogue.

На фоне угрозы неминуемой ядерной войны богач Рафа спасает своего сына Макса из тюрьмы, чтобы вместе с семьей спрятаться в секретном подземном комплексе "Кимера Андерграунд Парк". В бункере уже ждут его мать и бабушка, которая доживает последние дни с диагнозом рак.

Но для 22-летнего Макса этот бункер кажется новой тюрьмой. Ситуацию осложняет и прошлое: именно здесь находится семья его бывшей невесты, погибшей в автокатастрофе, когда за рулем был он сам. Их встреча становится точкой невозврата, открывая старые раны и семейные тайны.

Тем временем изоляция, рассчитанная на несколько недель, превращается в настоящий ад. Под землей в замкнутом пространстве миллиардеры и их семьи вынуждены сосуществовать, соревнуясь за власть и влияние. Напряжение между элитами растет, а параллельно взрываются давние конфликты, которые долго скрывались за фасадом богатства.

Главной фигурой становится Минерва – таинственная руководительница подземного комплекса, от решений которой зависит выживание всей группы. В замкнутом мире бункера герои ищут новые союзы, преодолевают собственные страхи и пытаются сохранить человечность, в то время как над поверхностью летают ядерные бомбы.

В сериале снялись известные испанские актеры: Мирен Ибаргурен, Хоакин Фурриэль, Наталья Вербеке.

Главный акцент сделан не на экшен-сценах, а на человеческих отношениях в чрезвычайных обстоятельствах.

Авторы подчеркивают: "Бункер миллиардеров" – это художественный вымысел о том, как чрезмерное богатство может искажать сознание. Но сюжет имеет неожиданный отклик в современности.

В начале 2025 года в США появилась новость о реальном проекте Aerie – укрытие для 625 самых богатых людей мира стоимостью $300 миллионов. Бункер оборудован ресторанными зонами, бассейном, боулингом, скалодромом и даже медицинскими центрами с ИИ. Он способен выдержать электромагнитный импульс от ядерного взрыва и обеспечить уровень комфорта люксового отеля.

