Multiplex получил награду "международная сеть кинотеатров года" на cineeurope 2026
Сеть кинотеатров Multiplex Ukraine стала лауреатом премии "INTERNATIONAL EXHIBITOR OF THE YEAR 2026" на CineEurope. Награду компания получила за устойчивость, непрерывную операционную деятельность и инвестиции в развитие сети в условиях войны. Церемония награждения состоится 23 июня в Барселоне, где награду от имени компании награду получит генеральный директор сети Роман Романчук.
"Для меня и всей команды это чрезвычайно важное признание, особенно учитывая вызовы последних лет. Мы воспринимаем эту награду как награждение не только Multiplex, но и всей киноиндустрии Украины", – отметил Роман Романчук.
Multiplex – крупнейшая сеть кинотеатров в Украине. В условиях полномасштабной войны компания сохранила работу там, где это возможно, частично восстановила поврежденные объекты и продолжает инвестировать в развитие и зрительский опыт. Multiplex поддерживает кинотеатральный рынок: продолжает показ фильмов на большом экране, сохраняет регулярный прокат и остается ключевым игроком рынка.
Президент The Film Expo Group Эндрю Саншайн отметил, что под руководством Романа Романчука компания демонстрирует устойчивость и продолжает работать на рынке, несмотря на сложные условия в Украине. Генеральный директор UNIC Лаура Ульгатт добавила, что Multiplex смог сохранить работу, восстановить часть кинотеатров и остаться доступным для зрителей по всей стране.
В 2025 году сеть росла благодаря восстановлению, завершению проектов и повторному открытию кинотеатров, в частности речь идет о восстановлении залов, запуске новых локаций и возвращении к работе отдельных кинотеатров. Компания также приобщается к восстановлению украинской киноэкосистемы, расширяя доступ зрителей к разнообразному контенту.
О CineEurope
Одно из ключевых событий европейской киноиндустрии, где презентуют будущие релизы, проводят профессиональные встречи и обсуждают развитие рынка. CineEurope 2026 состоится 22–25 июня в Барселоне.
О UNIC
Международный союз кинотеатров (UNIC) объединяет киноассоциации и операторов в 39 странах Европы и соседних регионах.
О Film Expo Group
Film Expo Group организовывает международные события киноиндустрии, в частности CineEurope, CineLATAM и CineAsia.