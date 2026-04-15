'Молодой Шерлок': сериал, который стал хитом, продлили на 2 сезон

Сериал "Молодой Шерлок" от Гая Ричи официально продлили на второй сезон – работа над ним уже началась. Стриминг Amazon Prime Video официально подтвердил, что заказал новые эпизоды.

Как пишет издание Deadline, Ричи снова вернется в кресло режиссера, чтобы снять первую серию будущего сезона. Он также выступит исполнительным продюсером всех новых серий. Создателем и шоураннером сериала является Мэттью Паркхилл. Производством занимается британская студия Motive Pictures при поддержке Fifth Season совместно с Amazon MGM Studios.

История становления Шерлока Холмса стала настоящим хитом для Prime Video. Сериал возглавил чарты стриминга в 95 странах и собрал перед экранами 45 миллионов зрителей. Сейчас "Молодой Шерлок" входит в топ-10 лучших оригинальных проектов платформы за всю ее историю.

Первый сезон шоу рассказал о том, как молодой Холмс, которого играет Гиро Файнс-Тиффин, встретил Джеймса Мориарти в исполнении Донала Финна. И, хотя по канону они впоследствии станут заклятыми врагами, в сериале их отношения начинается с дружбы. Герои объединяют свои дедуктивные способности, чтобы разгадать масштабную тайну, которая разворачивается на протяжении восьми эпизодов.

В первом сезоне также снялись Зин Цен ("Проблема трех тел"), Джозеф Файнс ("Рассказ служанки"), Наташа Мак-Элхон ("Halo"), Макс Айронс ("Кондор") и лауреат "Оскара" Колин Ферт ("Король говорит"). Новостей о кастинге на второй сезон пока нет. Так же пока неизвестно, когда именно следующая часть "Молодого Шерлока" выйдет на Prime Video.

