'Люди, которых мы встречаем в отпуске': о чем новая экранизация, вышедшая на Netflix

На стриминговой платформе Netflix популярность стремительно набирает романтическая комедия "Люди, которых мы встречаем в отпуске". По результатам первой же недели показа после премьеры 9 января она оказалась на второй позиции рейтинга фильмов Netflix в Украине и на первом месте глобального списка.

OBOZ.UA рассказывает, о чем этот фильм. И стоит ли потратить на него вечер, чтобы поднять себе настроение.

Литературные корни и источники вдохновения

В основе фильма лежит одноименный роман американской писательницы Эмили Генри 2021 года, который построен на классическом тропе "от друзей к любовникам". Интересно, что автор в комментарии для блога Tudum, прямо назвала своим главным источником вдохновения культовую ленту "Когда Гарри встретил Салли". Однако решила изменить гендерные роли. В ее версии именно женский персонаж, как Гарри, демонстрирует определенный цинизм, ведет себя несерьезно и не ищет долгих отношений. А вот главный герой больше напоминает Салли – он придирчив к деталям, любит порядок, но в душе остается настоящим романтиком, который стремится к стабильности.

В свою очередь режиссер Бретт Хейли брал за ориентир такие классические романтические фильмы, как "Ноттинг Хилл" и "Неспящие в Сиэтле". Он стремился создать на основе произведения Эмили Генри современную классику, которая бы исследовала не только романтику, но и отношения человека с самим собой. Кстати, для писательницы лента стала первой экранизацией, несмотря на то, что ее книги постоянно попадают в топ бестселлеров. Чтобы сохранить дух романа-первоисточника она выступила также продюсером проекта.

О чем рассказывает фильм

Действие "Людей, которых мы встречаем в отпуске" разворачивается на протяжении двенадцати лет и фокусируется на ежегодных летних отпусках главных геров Алекса и Поппи. По характеру они – полные противоположности, чья дружба началась еще в колледже во время совместной поездки домой. Каждое лето они отправлялись в новое путешествие, пока два года назад между ними не произошел конфликт, который разрушил все. Фильм шаг за шагом раскрывает моменты, которые заставляли их сомневаться в своих чувствах, и ведет к точке кипения, когда игнорировать очевидное становится невозможно: они созданы друг для друга. Хейли и Генри тщательно отбирали сцены и диалоги, которые были наиболее значимыми для фанатов книги, чтобы экранная версия чувствовалась максимально аутентичной. Хотя авторы и признаются, что по сравнению с оригинальным романом изменили в сценарии достаточно много.

Главные герои

Критики указывают, что такой успех фильма у зрителей базируется на актерской "химии" между исполнителями главных ролей. Между тем, продюсеры хвастаются, что им удалось найти идеальный экранный дуэт.

Эмили Бейдер

Актриса играет Поппи – жизнерадостную и энергичную путешественницу. Она всегда старается видеть позитив, хотя глубоко внутри боится, что ее активность и эксцентричность могут быть обременительными для окружающих. Режиссер выбрал Бейдер среди тысячи претенденток, увидев в ней ту самую искренность, которая присуща книжной героине.

Том Блайт

Алекс, которого он играет – это сдержанный и замкнутый молодой человек, который проявляет большую осторожность из-за травм прошлого. Том Блайт, известный многим по роли Кориолана Сноу в "Голодных играх", здесь предстает в совершенно другом образе – несколько отстраненного, но "прекрасно странного" парня. Весь сюжет построен на том, как Поппи постепенно вытягивает Алекса из его защитной оболочки.

Эмили Генри отмечает, что актеры буквально "стали ее персонажами", воплотив динамику противоположностей, которая кажется естественной и искренней. Зрителям обещают не просто очередную мелодраму, а глубокую историю о том, как важно найти человека, с которым ты можешь быть собой даже в самом худшем отпуске.

Романтическая комедия "Люди, которых мы встречаем в отпуске" доступна на Netflix в украинском дубляже.

