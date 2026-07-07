Когда выйдет последний фильм "Форсаж": что о нем известно

Собрав в мировом прокате 7,5 миллиардов долларов за 11 фильмов, франшиза "Форсаж" вернется с еще одной полнометражной картиной. Она будет называться "Форсаж навсегда" (Fast Forever) и выйдет в 2028 году.

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Дата премьеры финала истории Доминика Торетто и его друзей назначена на март, тем временем издание Collider сообщило, что "Форсаж навсегда" сейчас находится на стадии производства в Лос-Анджелесе. Любимцы фанатов, такие как Джейсон Стейтэм и Дуэйн Джонсон в ролях Декарда Шоу и Люка Гоббса, должны вернуться вместе с главной звездой франшизы Вином Дизелем. Луи Летерье выступит режиссером, а Кристина Годсон и Майкл Лессли написали сценарий.

Небольшой тизер будущего фильма показал своим подписчикам Вин Дизель, который одновременно является одним из продюсеров не только "Форсажа навсегда", но и всей франшизы в целом. С помощью небольшого ролика в Instagram он позволил поклонникам заглянуть за кулисы кинопроизводства. "Я на съемочной площадке. Люди трудится не покладая рук. Работают невероятные команды", – говорит он в ролике.

Дизель также благодарит фанатов, которых называет лучшей аудиторией в мире. "Вы были терпеливы к индустрии, вы были терпеливы к студии, и вы были терпеливы ко мне. В течение последних трёх с половиной лет мы усердно трудились, чтобы постараться создать самый удивительный финал", – рассказывает актёр. Он добавил, что чувствует огромную поддержку, и это для него значит очень много. "Поэтому позвольте мне вернуться к съемкам, и просто знайте, что я надеюсь заставить вас всех гордиться", – говорит Дизель в своем ролике.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что стриминговая платформа Peacock разрабатывает сразу четыре сериала во вселенной "Форсажа", которые продолжат историю после завершения серии фильмов.

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