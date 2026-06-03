'Кузьма: Страшно веселый': вышел тизер документального фильма

Накануне дня рождения музыканта Андрея Кузьменко, больше известного под псевдонимом Кузьма Скрябин, в украинский прокат выйдет документальная лента, посвященная его жизни и личности. Каким будет этот проект, можно увидеть в первом тизере, который появился в сети.

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Датой премьеры фильма "Кузьма: Страшно веселый" выбрали 13 августа. За четыре дня до того, как Кузьме должно было бы исполниться 58 лет. Параллельно с выходом в украинский прокат, лента будет иметь показы еще в 20 странах мира.

Созданием кинобиографии Кузьмы занималась студия Knife! Films, которая подарила зрителям такие хитовые документалки как "Яремчук: Несравненный мир красоты" и "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Для работы режиссер Артем Григорян с командой проработали 400 часов видеозаписей и аудиоматериалов и просмотрели более 22 000 фотографий. Григорян также выступил продюсером фильма вместе с Максимом Сердюком.

"Его любили миллионы, а по-настоящему знали – единицы. Через эксклюзивные невиданные ранее архивы фильм показывает его внутренние изменения, самоиронию и жизнь на полной скорости, которая до сих пор не отпускает", – говорится в синопсисе ленты. Авторы обещают показать путь Кузьмы от простого парня из Новояворовска на Львовщине до иконы украинской поп-культуры.

Напомним, Кузьма был лидером рок-группы "Скрябин", которую основал с единомышленниками в 1989 году. Он много работал на телевидении как ведущий, снялся в нескольких телевизионных фильмах, писал книги. Самый популярный роман Кузьмы "Я, Победа и Берлин" в 2024 году получил экранизацию. Андрей погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. На момент смерти ему было 46 лет.

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