Критики назвали драму, которую должны увидеть все подростки: фильм получил 99% одобрительных отзывов и вошел в топ-10 лучших в 2018 году

История современного кинематографа знает немало достойных попыток отразить жизнь зуммеров, которые всегда сравнивают себя с интернет-кумирами. Среди популярных примеров жанра известный сериал "Сексуальное воспитание", "Последствия" с Дженной Ортегой и прошлогодний хит "Боттомс".

Однако инди-фильм 2018 года о взрослении под названием "Восьмой класс" считают одним из самых реалистичных отражений поколения Z. Критики оценили кино впечатляющими 99% на Rotten Tomatoes. Об этом сообщает Starte Facts. Кроме того, драма вошла в топ-10 лучших фильмов 2018-го по мнению Американского института киноискусства (AFI).

Ее сюжет вращается вокруг Кайлы, 13-летней девочки, использующей платформу YouTube, чтобы публиковать мотивационные видео и показать себя. Другая сторона реальности героини заключается в том, что она пытается найти общий язык со своими одноклассниками и пережить последнюю неделю средней школы.

Кайлу поддерживает ее любящий отец, помощь которого она не хочет принимать. Это вынужденное одиночество заставляет девушку искать признание и любовь где-то в другом месте, а именно в Интернете. Не следует объяснять, что это опасное место для ученицы восьмого класса.

Драма исследует не только темы сложного взросления, девства и социальных сетей, но и преследования и психические травмы, пытаясь выяснить, как подросток может с ними справиться.

Поскольку в главной роли молодая актриса, в основном рассказывающая об опыте девушек, для вас может стать неожиданностью то, что сценаристом и режиссером является мужчина – стендап-комик и музыкант Бо Бернем. Автор снял этот фильм, пытаясь поразмышлять над собственной тревогой на сцене и паническими атаками, которые он испытывал на протяжении карьеры. Бернем изобразил все это через жизнь подростка-изгоя и закрепил искусство реализма не только благодаря совершенному написанию, но и актерскому составу из настоящих школьников.

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