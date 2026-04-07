Комедия, над которой не хочется смеяться: что показал фильм 'Игра в прятки 2: Я иду искать' и почему к сюжету есть много вопросов

Так сложилось, что большинство фильмов ужасов, выходящих на большие экраны, не имеют сиквелов. Исключениями являются большие серии: "Заклятие", "Пила", "Астрал" и другие успешные киновселенные. Поэтому новость о продолжении ленты "Игра в прятки", которая вроде бы завершилась логично для этого жанра, стала неожиданностью для многих фанатов.

OBOZ.UA побывал на показе продолжения истории о дьявольской забаве "Игра в прятки 2: Я иду искать" и готов поделиться мыслями после просмотра. Напомним, что первая часть завершилась на том, что непревзойденная Самара Уивинг в роли Грейс победила в соревновании с влиятельной семьей Ле Домас и положила конец их роду.

Осторожно, спойлеры!

События сиквела логично продолжают историю, которую показали в первой части. Если для зрителей прошло почти 7 лет ("Игра в прятки" увидела свет в 2019 году. – Ред.), то для главной героини не прошло и нескольких дней.

Мы встречаем ее на той же лестнице, где Грейс "праздновала" свою победу на фоне горящего имения Ле Домасов, пока вокруг нее суетилась полиция и врачи. Именно здесь режиссеры продемонстрировали первую сильную сторону новой картины – реалистичную игру актеров и реакцию на стресс.

Главная героиня, которая в конце первой части спокойно зажгла сигарету после того, как ее новоиспеченная семья взорвалась на глазах невесты (этот кадр в будущем станет мемом. – Ред.), наконец-то дала волю чувствам. Ее организм не выдержал и Грейс переживает остановку сердца. Пока ее спасают, зрителям напоминают события прошлой части.

На протяжении оставшегося экранного времени нам еще не раз показывают, как героиня переживает боль и страх. Наконец травмы и ранения действительно имеют значение для сюжета, а не забываются через несколько минут хронометража.

Однако логика событий все еще безнадежно хромает. Драматическая история ссоры двух сестер выглядит притянутой за уши, а антагонисты – плоские и неинтересные. Их главная роль – охотиться за жертвами, и ни один: от самых младших до самых старших, не испытывает угрызений совести. Особенно странно смотреть за кровожадностью и жаждой управления миром в лице ребенка одной из семей.

Семейная драма брата с сестрой и высосанная из пальца история о бывшей экс-супруга Грейс не была раскрыта в полной мере. Что уж говорить о второстепенных персонажах, которые слепо преследуют лишь одну цель – убить.

К слову, убийств в этой части значительно больше, чем в предыдущей. К сценам насилия подошли с фантазией. Здесь и сваренный заживо глава семьи, и сестроубийство, и другие сцены не для слабых духом. Несмотря на то, что фильм позиционирует себя как комедийный фильм ужасов, смеха было мало.

Однако вся лента стоила того, чтобы увидеть Самару Вивинг в образе "черной невесты". Сцена со свадьбой под покровительством Сатаны получилась невероятно атмосферной и эстетичной. Именно здесь зрители могли напрячь память и внимательность, чтобы предугадать финал. Однако сценаристам удалось создать эффект неожиданности и удивить развязкой.

Выводы

Кажется, эта история получила свое завершение и однозначный happy end. Из достоинств можно смело отметить красивую съемку, динамичное развитие событий и игру главных героев.

Но, хоть идея тянет на целую киновселенную, возникает очень много вопросов к логике сюжета.

Например, почему Грейс снова стала жертвой, если именно она – единственный живой представитель семьи Ле Домас после свадьбы с Алексом и стоит на одной ступени с другими членами Совета.

Почему брак с ней делает любого председателем, а в конце фильма мистеру Ле Бейлу становится все равно, кто наденет на палец кольцо власти. И, наконец, если Грейс стала частью одной из семей, как это подчеркивается, почему ее род обошла трагическая смерть, как всех остальных.

Дадут ли ответ на эти вопросы в третьей части – остается только догадываться.

