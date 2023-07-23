Кэрол Денверс возвращается: вышел официальный трейлер фильма 'Марвелы'. Видео

Кинокомпания Marvel Studios представила официальный трейлер фильма "Марвелы". Это – 33-я лента киновселенной.

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Ролик опубликован на YoyTube-канале Kinomania Film Distribution. Согласно описанию фильма, история повествует о Кэрол Денверс (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ей удалось найти себя, победив тиранов Кри и отомстив Абсолютному Интеллекту. Но из-за непредсказуемых последствий Кэрол приходится взять на себя бремя дестабилизированной вселенной. Однажды долг зовет ее в аномальную червоточину, связанную с Кри", – говорится в описании.

Силы Кэрол приобретают неожиданную связь с силами ее супер-фанатки Камалы Хан, известной как Миз Марвел, и названной племянницы Моники Рамбо, астронавта космической станции Т.Е.С.А.К.

Когда-то близкие, Моника и Кэрол в последнее время немного потеряли связь. И вот такое необычное трио должно объединиться и научиться работать слаженно, чтобы спасти вселенную. Их и будут называть Марвелы.

Главные роли в фильме исполнили: Бри Ларсон, Иман Веллани, Тейона Перрис, Зави Эштон, Рэндал Парк, Сэмюэл Л. Джексон.

Режиссером картины выступил Ниа Да Коста и композитором – Лора Карпман.

В украинский прокат картина выйдет 9 ноября 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября на большие экраны украинских кинотеатров выйдет картина Марыси Никитюк "Я, Нина". Картина снята по мотивам личной истории телеведущей и журналистки Янины Соколовой, автором идеи фильма, прототипом главной героини, а также одной из продюсеров.

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