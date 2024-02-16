Какова была первая роль Дэниела Рэдклиффа в кино и как выглядел тогда 10-летний актер. Видео

Дэниел Рэдклифф – британский актер известный во всем мире в частности из-за роли "выжившего мальчика" Гарри Поттера во франшизе, созданной на основе серии книг Джоан Роулинг. Первый фильм о юном волшебнике вышел в 2001 году, когда актеру было всего 12 лет.

Однако это было не первое его появление на большом экране. На самом деле актерский дебют Рэдклиффа состоялся в телевизионном сериале "Дэвид Копперфилд". 10-летний мальчик с большими амбициями завоевал зрительские сердца.

"Дэвид Копперфилд" – это потрясающая полуавтобиографическая история Чарльза Диккенса о мальчике, которого отчим оставляет на произвол судьбы после смерти матери, но ему удается победить невероятные трудности.

В своем первом проекте Рэдклифф снялся вместе со своими будущими коллегами по серии фильмов о "Гарри Поттере": Дамой Мэгги Смит (Минерва МакГонагалл), Зои Ванамейкер (Мадам Хуч), Имельдой Стонтон (Долорес Амбридж).

Интересный факт заключается в том, что когда Криса Коламбуса спросили, кого он видит на главной роли в фильме о Поттере, он использовал клип Дэниела Рэдклиффа из этого мини-сериала, чтобы показать идеальную кандидатуру. Впоследствии 12-летний актер засиял в образе мага. В сети сохранилось видео, где британец принимает участие в своей первой пресс-конференции вместе с коллегами Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.

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