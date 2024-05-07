'Инфицированные культурой': вышел новый документальный фильм о деколонизации

В Украине вышел фильм "Инфицированные культурой. Украина в поисках противоядия от имперского наследия". Лента авторства Олега Манчуры рассказывает на примерах далекого прошлого и недавних событий о том, как культура стала инструментом распространения русского мира и создания единого культурного пространства.

Премьера фильма состоится во вторник, 7 мая, в 18:00, на YouTube-канале Николая Княжицкого.

Русская культура навязывалась нам как культура высшей нации. Для того чтобы вбить в головы, что украинцы - нация второго сорта, не имеющая таких культурных достижений.

Москва тратила и продолжает тратить большие средства и ресурсы для проведения масштабной культурной спецоперации. Ставка – в мягкую силу, но за культурной экспансией неизбежно идут танки. Поэты, писатели, композиторы, певцы – это государственный инструмент по колонизации. Конкретно это объединяет Пушкина, Чайковского, Булгакова, Киркорова и Баскова.

В фильме историки, социологи, политики, музыканты, продюсеры и книгоиздатели размышляют, какими методами насаждался "русский мир": от истории о загадочном убийстве украинского миллионера Алчевского и противостоянии Пушкина и Шевченко в 19 веке до замещения украинского шоубизнеса по-русски телевидение и радио на рубеже 2000-х.

В телеэфире фильм выйдет на телеканале Эспрессо в субботу, 11 мая в 22.00, повтор в воскресенье, 12 мая, в 7.00.