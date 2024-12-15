Германия отдала Киеву уникальные украинские фильмы: самый старый – 1919 года

Германия передала Украине девять украинских кинолент, созданных в первой половине ХХ века, считавшихся потерянными. Самый старый фильм увидел свет в 1919 году.

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Некоторые из этих фильмов, среди которых есть художественные, документальные и анимационные, уже можно просмотреть онлайн. Об этом сообщили в Довженко-Центре и Федеральном архиве Германии .

Жесткий диск с девятью художественными, документальными и анимационными украинскими лентами первой половины ХХ века, 12 декабря министр иностранных дел Украины получил от вице-президента Федерального архива Германии Андреа Хангер.

"Война против Украины также направлена против ее культуры и ее институтов, представляющих идентичность страны. Поэтому мы хотим прислать знак солидарности и поддержки. Фильмы являются особым свидетельством культурного самосознания страны, сохранение которого является задачей архивов. В то же время богатое культурное наследие Украины также должно быть доступно широкой общественности в этой стране", – отметила Хангер, передавая диск.

Возвращение Украине произведений украинского киноискусства стало возможным в результате сотрудничества Федерального архива Германии с украинскими кино- и архивоведами, благодаря которому упомянутые фильмы были идентифицированы и оцифрованы.

Мы благодарны Федеральному архиву за поддержку в восстановлении наших культурных ценностей. Эти уникальные художественные и документальные фильмы позволяют понять многовековую борьбу Украины за независимость, а также тоталитарную советскую власть 1930-1940-х годов. Впереди еще много работы, чтобы исследовать эти и другие исторические источники и деколонизировать украинскую историю", – отметил Сибига.

Немецкая сторона отмечает, что некоторые из этих фильмов сохранились только в их Федеральном архиве как уникальные современные копии на носителях из целлюлозного нитрата. Теперь они переданы Довженко-Центру для сохранения и анализа. Часть переданных лент уже доступна для просмотра через Цифровой читальный зал Федерального архива Германии.

В частности, в Украину вернулся снятый в 1919 году фильм "Більшовицькі злочини 21 серпня 1919 року, або Дні київського терору" . Это кинохроника, зафиксировавшая жуткие кадры жертв боевых действий и жизни в охваченных войной городах во времена советско-украинской войны.

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Экранизация саркастического рассказа Вадима Охременко "Цыбала" – фильм "Шкурник" 1929 года – рассказывает о "нейтральном обывателе" Аполлоне Шмыгуеве, что "чихать хотел" на все идеологии, представители которых ведут борьбу на улицах Киева. В свое время фильм был запрещен для показа.

Долгое время считался утраченным фильм Евги Григорьевич "Вітаю з переходом!" (1932 год). Бывшая учительница с большой чувствительностью показала радость и проблемы некоторых шестиклассников незадолго до вручения аттестата.

Два мультфильма "Чванливе курча" (1936 год) и "Прощанння на крижині" (1938 год) долгое время считались потерянными. Они позволяют понять богатую, но едва сохранившуюся традицию украинской анимации.

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"У колишньому гнізді мракобісся" (1938 год) - пропагандистский фильм, высмеивающий христианскую веру. Снимали его в оскверненной коммунистами Киево-Печерской лавре.

В документальном фильме "По Дніпру" 1940 года представлено развитие Украины как "образцового советского государства" в духе коммунистической пропаганды.

Напомним, ранее стало известно, что пять украинских фильмов вошли в списки кинопремии Оскар-2025. Большинство кинокартин раскрывают тему российско-украинской войны.