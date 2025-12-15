'Часто бывает так, что жизнь тебя расшатывает': Святослав Вакарчук – о роли музыки и открытом финале фильма 'Океан Эльзы: Постереження шторму'

В декабре на платформе SWEET.TV состоялась онлайн-премьера первого документального фильма от SWEET.TV Originals – "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Лента стала одним из самых заметных украинских кинохитов этого года и лидеров кинопроката среди документального кино в Украине.

По случаю выхода онлайн-премьеры фильма "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" Святослав Вакарчук дал видеоинтервью. В нем музыкант рассказал, что его поддерживает в сложные периоды и что означает открытый финал ленты.

"Мне не удается во время жизненных штормов сохранять спокойствие. Я достаточно энергичный, импульсивный человек. Часто бывает так, что жизнь тебя расшатывает – и тогда музыка очень помогает", – говорит Вакарчук.

По его словам, название документальной ленты "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" не случайно, потому что отражает всю историю группы:

"Это не просто хорошее название, оно символично. Потому что весь наш путь в "Океане Эльзы" – это на самом деле шторм. И пережить шторм нелегко. Но тем не менее, некоторые корабли – те, которые имеют опыт, большое желание и немного удачи – этот шторм проходят".

Вакарчук также признался, что сомневался, стоит ли делать фильм о группе именно сейчас. В итоге было принято решение таки снимать ленту и оставить в ней открытый финал:

"Фильм заархивирует то, что мы в "Океане Эльзы" уже сделали. Но я точно не позиционирую его как подведение итогов. Мы хотим продолжать столько, сколько можем, – подчеркивает музыкант, – Фильм не ставит точку, а ставит три точки или знак вопроса – кому как больше нравится".

Документальный фильм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" можно посмотреть онлайн эксклюзивно на платформе SWEET.TV.