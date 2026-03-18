Был в разработке 10 лет: отменен сериал 'Хитмен'

На фоне расцвета адаптаций видеоигр в кино и сериалах фанатам серии Hitman пришли плохие новости. Многосерийный проект по вселенной стелс-экшна, который готовил стриминг Hulu, официально отменили.

Об этом изданию The Direct рассказал режиссер и сценарист Дерек Колстад. По его словам, сериал, который должен был бы перенести на малый экран приключения Агента 47, "не продвигается вперед". Более того, он назвал проект "полностью мертвым". По словам Колстада, он все еще готов написать сценарий, однако проблема заключается в том, что никто не собирается его покупать.

Hulu и Fox 21 Television Studios анонсировали начало работы над "Хитменом" еще в ноябре 2017 года. Колстад, известный как создатель франшизы "Джон Уик", был привлечен к работе в качестве исполнительного продюсера и сценариста. Он должен был написать пилотный эпизод, однако до реализации дело так и не дошло. С тех пор студия Fox 21 была переименована в Touchstone Television под руководством Disney и не выпустила ни одного нового сериала с 2020 года.

Несмотря на то, что сериал не увидит свет, игры Hitman уже дважды адаптировали для больших экранов. В 2007 году вышел фильм с Тимоти Олифантом в роли Агента 47. Однако ленту разгромили в прессе, она получила всего 16% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes. Хотя мировые сборы фильма и составили приличные 101,2 миллиона долларов. Затем, в 2015 году, состоялся перезапуск с Рупертом Фрэндом в главной роли, в котором авторы пытались точнее отразить происхождение персонажа как клона. Но реакция критиков была еще хуже – только 8 процентов положительных отзывов.

Сейчас игровая серия Hitman тоже стоит на паузе. Последняя на сегодня часть Hitman 3 вышла в 2021 году, а датская студия IO Interactive, которая занимается разработкой франшизы, в данный момент сосредоточена на релизе игры о Джеймсе Бонде "007 First Light", выход которой запланирован на 27 мая.

Между тем именно экранизации видеоигр сейчас стали для студий способом быстро привлечь аудиторию и заработать денег. Так в этом году выйдет еще один мультфильм по вселенной "Супер Марио", а франшиза о Сонике и "Майнкрафт: Фильм", доказали, что игровые бренды могут становиться огромными глобальными хитами. На телевидении в последние годы немалое признание получили сериалы "Последние из нас", "Фолаут" и "Аркейн". Они продемонстрировали, что бережное отношение к игровой вселенной находит отклик и у критиков, и у широкой аудитории. В дополнение стриминг Netflix недавно объявил о начале съемок сериала по серии Assassin's Creed. И именно на фоне такого успеха "Хитмена" постигла печальная судьба.

