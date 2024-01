Андре Тан назвал свой топ-6 фильмов и сериалов о моде, которые стоит посмотреть

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан ищет вдохновение, в том числе, в фильмах и сериалах, посвященных модной индустрии. Большинство из них рассказывают о выдающихся фигурах, в свое время перевернувших представление мира о стиле.

Украинец назвал три кинопроекта, которые уже можно посмотреть, и еще три сериала, которые в течение следующих месяцев появятся на экранах. В Instagram модельер поделился, что многое ожидает от будущих премьер и советует киноценителям пересмотреть его личные фавориты.

"Ив Сен-Лоран", 2014

Несложно догадаться, что картина посвящена модному гению, который в 60-х годах прошлого века привлек внимание общества и критиков, будучи еще совсем юным дизайнером.

"Фильм показывает, как дизайнер борется со всеми, кто решается усомниться в нем или сдерживать его, раскрывая саморазрушающие методы контроля дизайнера над собой", – высказался Андре Тан об "одной из самых любимых" лент.

"McQueen", 2018

Александр МакКвин был не только талантливым дизайнером, но и выдающейся фигурой. При жизни он успел создать свой дом моды, работал креативным директором Gucci, Givenchy и оставил весомый след в индустрии.

Фильм 2018 года даст зрителям возможность по-новому раскрыть личность МакКвина через интервью с его близкими людьми и архивные кадры.

"Маржела: Своими словами", 2019

"Мартин Маржела, пожалуй, самая загадочная персона в мире моды – в интернете вы найдете лишь пару его фотографий, поэтому в документальном фильме о его жизни и карьере он выступает в роли рассказчика. На экране вы увидите только его руки. Очень необычное, загадочное и интересное кино!" – описал фильм Андре Тан.

Мартин Маржела считает, что, прежде всего, люди должны оценивать его работу, а не персону, поэтому не дает интервью и не "светит лицом". Однако в 2019 году он позволил зрителям посмотреть на мир и моду своими глазами.

"Кристобаль Баленсиага", премьера 19 января

Многосерийный проект покажет становление легендарного кутюрье, где Альберто Сан Хуани в роли Кристобаля Баленсиаги начинает свой звездный путь в Париже. Это еще одна возможность взглянуть на жизнь человека, стоящего за одним из самых узнаваемых брендов в мире.

"The New Look", премьера 14 февраля

"Сериал рассказывает о жизни французского кутюрье Кристиана Диора и его отношениях с другой легендой – Коко Шанель. Уверен, это будет увлекательный сериал", – написал Андре Тан.

"High & Low: John Galliano", премьера 8 марта

2011 стал роковым для британского дизайнера, который подавал большие надежды в модном доме Dior. Из-за антисемитских высказываний в состоянии алкогольного опьянения в одном из пабов Парижа, он был уволен. Последующие разборки в суде также не сыграли на руку Джону Гальяно. Эту историю на экране воплотили Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Бернар Арно и Шарлиз Терон.

