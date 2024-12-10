'28 лет спустя': фанаты заподозрили, что Киллиан Мерфи вернется на экраны

Культовая британская постапокалиптическая франшиза "28 дней спустя" и "28 недель спустя", впервые вышедшая на экраны в 2002 году, получила продолжение. В сети показали трейлер к сиквелу, который режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд назвали "28 лет спустя".

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Почитатели первой части заметили в трейлере интересную деталь. Одна из сцен показывает мир после зомби-апокалипсиса, в котором актер Аарон Тейлор-Джонсон гуляет по зеленым полям Англии, вооруженный луком и стрелами.

Спустя почти два десятилетия после "28 дней спустя" на кадрах появляется Джим – главный герой первого фильма, роль которого исполнил оскароносный актер Киллиан Мерфи. Однако есть один нюанс: звезда предстает в виде зомби, так что вероятно персонаж был инфицирован "вирусом ярости".

Как сообщает Deadline, имя обладателя золотой статуэтки не фигурирует на рекламных постерах, а это означает, что Мерфи вряд ли сыграет главную роль в сиквеле, хотя он стал исполнительным продюсером кинокартины. Ранее возвращение ирландского актера анонсировал глава Sony Motion Pictures Group Том Ротман. "Да (Мерфи вернется. – Ред.), – подтвердил тогда догадки фанов Ротман, прежде чем загадочно добавить, – но странным образом".

Любители франшизы не смогли сдержать эмоций от увиденного в трейлере. "Восстающее в поле зомби выглядит как Киллиан Мерфи", – написал один комментатор, а другой добавил: "Киллиан Мерфи, это ты?!?"

Напомним, фильм "28 дней спустя" стал прорывным малобюджетным хитом 2002 года. Снятый в стиле "беги и стреляй" на дешевую цифровую видеокамеру, он популяризировал тенденцию "быстрых зомби" 2000-х – хотя в фильме бездумная орда мертвецов называется "инфицированными", а не зомби или нежитью.

В этом оригинальном фильме Киллиан Мерфи сыграл роль Джима, просыпающегося в больнице велосипедного курьера и узнающего, что Великобританию охватила эпидемия зомби, и он должен объединиться с Наоми Гаррис (Селена) и Бренданом Глисоном (Фрэнк), чтобы выжить.

"Прошло почти три десятилетия с тех пор, как вирус ярости вырвался из лаборатории биологического оружия, и сейчас, все еще находясь в условиях безжалостного карантина, некоторые нашли способ существовать среди инфицированных. Одна из таких уцелевших групп живет на маленьком острове, соединенном с материком единственной, хорошо защищенной дамбой. Когда один из них отправляется с острова на миссию в темное сердце материка, он открывает для себя тайны, чудеса и ужасы, которые мутировали не только инфицированных, но и других уцелевших", – говорится в синопсисе. Фильм был снят с помощью iPhone 15 Pro Max и выйдет на экраны 20 июня 2025 года.

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