Каким был Харьков 100 лет назад: город показали на старых открытках

Фотография – не единственный способ зафиксировать мгновения городской жизни. Увековечением Харькова в живописи в период первой половины ХХ века занимался художник Иван Шульга.

Видео дня

С его работ, написанных в 1930-е годы, впоследствии были созданы открытки. Несколько таких принтов показали в Facebook-сообществе "Харьков. Вчера, сегодня и завтра".

В серию открыток, которую опубликовали в соцсети, вошли работы Шульги, которые изображали Харьков в тот недолгий период, когда он был столицей советской Украины. Поскольку художник увлекался темами индустриализации и развития городского пространства, на его работы попали такие объекты как железнодорожный вокзал, почтамт, памятник архитектурного конструктивизма – здание Госпрома.

Создавая свои картины, Шульга работал в реалистической манере. Он внимательно фиксировал вид города в период активных изменений и модернизации. В его работах можно увидеть улицы, площади, архитектуру и повседневную жизнь горожан. Скажем, перед зданием первого вокзала мы можем рассмотреть пассажиров железной дороги с багажом, новейшие автомобили и даже конный экипаж, который ожидает кого-то с поезда. Перед почтамтом одновременно движутся карета, авто и электрический трамвай. А на площади перед Госпромом собралось немало единиц транспорта, что передает ощущение огромного пространства.

Особую ценность творчество Шульги имеет именно как историческое свидетельство: многие изображенные им места со временем изменились или исчезли. Его картины помогают представить атмосферу тогдашнего Харькова, его ритм и облик. Благодаря этому работы художника сегодня интересуют не только ценителей живописи, но и историков и исследователей городской среды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.