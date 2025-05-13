Винница в XIX веке: в сети показали уникальные кадры

В сети появились чрезвычайно ценные фотографии, открывающие окно в прошлое Винницы. Эти снимки, датированные 1870 годом, считаются старейшими известными фотографиями города. Их качество позволяет детально разглядеть городские пейзажи того времени.

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Автора этих уникальных кадров, к сожалению, установить не удалось. Рассмотрение этих исторических фотографий дает прекрасную возможность глубже окунуться в историю Винницы, особенно период ее жизни в XIX веке. Именно тогда город прошел через значительные изменения, определившие его дальнейшее развитие.

Представленные фотографии Винницы, сделанные в 1870 году, имеют исключительную историческую ценность. На сегодняшний день они считаются самыми древними зафиксированными изображениями города, отмечает автор сообщения на Фейсбуке Алексей Лебедев. Несмотря на свой возраст, снимки сохранились в отличном качестве, что позволяет разглядеть детали городского ландшафта и архитектуры более полутора веков назад. Имя фотографа, который запечатлел Винницу той эпохи, остается неизвестным.

На одной из фотографий изображен комплекс Костела и монастыря капуцинов - знаковое религиозное сооружение города. Второй снимок демонстрирует руины иезуитского коллегиума, сфотографированные со стороны реки Южный Буг. Эти кадры являются бесценными визуальными документами, свидетельствующими об архитектурном облике и исторических объектах Винницы середины XIX века.

Винница в ХІХ веке

Исторический путь Винницы богат на события. Название города, вероятно, происходит от старославянского "вено", что означает дар, хотя существуют версии о связи с "винницей" (винокурней) или рекой Винничка. Территория была заселена с давних времен, о чем свидетельствуют найденные здесь поселения скифских и древнерусских времен. После второго раздела Польши в 1793 году Винница вместе с Подольем и Брацлавщиной вошла в состав Российской империи, став частью Подольской губернии.

Сначала город получил статус губернского центра, но впоследствии его перевели в штат уездного, а административным центром стал Каменец-Подольский. В 1793 году именно в церкви капуцинского монастыря состоялась церемония принесения шляхтой присяги на верность российскому правительству.

С 1796 года Винница официально получила статус уездного города и начала активно расти. Даже рассматривался проект разделения Подольской губернии с образованием отдельной Винницкой губернии. По переписи 1860 года в городе проживало 10 тысяч жителей, функционировали 5 школ, больница, театр и 190 магазинов. Важным катализатором развития стало строительство в 1870-1871 годах вблизи города железнодорожной линии Киев-Балта-Одесса. Благодаря железной дороге значительно улучшилось сообщение с крупными городами, а Винница за последние 40 лет XIX века выросла в три с половиной раза по численности населения и вышла на первое место в Подольской губернии по товарообороту.

По данным 1878 года население Винницы составляло более 23,5 тысячи человек. Город был поликультурным и многоконфессиональным: значительную часть населения составляли евреи (58,5%), православные - 32%, католики - 9,5%. Большинство жителей были мещанами (78,1%). В городе действовали 5 православных церквей, католический костел и 13 синагог и еврейских молитвенных домов.

Промышленность была представлена 16 предприятиями, среди которых пивоварни, мыловарни, табачная фабрика, литейный завод, типографии и фотография. Развивались образование и здравоохранение: действовало реальное училище, еврейское училище, несколько начальных школ и 3 больницы. Благодаря своему климату Винница даже считалась курортом 2-го разряда.

В начале XX века, с 1914 года, Винница снова получила статус административного центра Подольской губернии. Далее наступили бурные времена революций и гражданской войны, когда власть в городе неоднократно переходила из рук в руки, здесь некоторое время работало правительство Украинской Народной Республики, город пережил немецкую оккупацию и восстановление советской власти. В 1923 году Винница стала центром округа, а с 1932 года - административным центром Винницкой области. Самым тяжелым испытанием стала Вторая мировая война. После оккупации немецко-фашистскими войсками в июле 1941 года, в городе и его окрестностях действовали антифашистское подполье и партизанские отряды. Деятельность сопротивления была осложнена из-за расположения вблизи Винницы ставки Гитлера "Вервольф", строительство которой унесло жизни тысяч людей, а ее руины сохранились до сих пор.

Годы оккупации стали трагической страницей истории Винницы. Захватчики создали лагеря для военнопленных, где погибли тысячи людей. В городе происходили массовые расстрелы мирного населения, большинство жертв которых составляли евреи, тысячи молодых людей были вывезены на принудительные работы в Германию. Были уничтожены пациенты психоневрологической больницы. В целом, за время оккупации, погибло более 42 тысяч мирных жителей.

Несмотря на зверства, винницкое подполье продолжало борьбу до освобождения города войсками 1-го Украинского фронта 20 марта 1944 года. Война нанесла городу колоссальные разрушения: население сократилось почти в четыре раза, из 50 промышленных предприятий осталось только 10, было разрушено почти две тысячи жилых домов. Однако уже к концу 1948 года промышленность была почти полностью восстановлена, а в последующие годы Винница превратилась в значительный индустриальный центр с развитой пищевой, легкой, химической, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленностью.

OBOZ.UA ранее показывал окрестности Винницы в 1900 году.

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