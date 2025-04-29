Город трудно узнать: в сети показали окрестности Винницы в 1900 году

В сети появилась уникальная фотография, которая переносит нас более чем на столетие назад в историю Винницы. Фотография, датированная 1900 годом, зафиксировала вид окрестности города, известной как "Калича".

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Фотографию опубликовал пользователь Сергей Лютворт в сообществе "Старые фото Винницы". По его данным, на переднем плане исторического фото 1900 изображено завершение тогдашней центральной улицы, ныне известной как Соборная.

От этого места расходились важные дорожные направления: справа дорога направлялась вверх в сторону Литина, а слева – в село Вишня, что в будущем дало название улице Пирогова. В треугольнике, образованном этими дорогами, на фотографии виден ряд небольших построек – вероятно, палатки и палатки. Это элементы базара "Калича", который, как свидетельствуют исторические данные, в то время только начинал обустраиваться на этой окраине Винницы.

"Эта развилка – это "Калича", площадь на которой был базар, до построения площади и универмага. Сейчас название исказили и назвали площадь Каличанская", – пояснил автор сообщения.

Сергей Лютворт также показал на рисунке часть "Черного пути" – ответвление "Средний путь", находившееся между Кучманским и Черным (северным).

Этот снимок представляет собой ценное визуальное свидетельство эпохи, показывая, как выглядели городские границы на пересечении веков. Он дает возможность увидеть элементы застройки, дорожную инфраструктуру и начало рыночной торговли в этой части Подольской губернии. Фотография напоминает о том, как сильно изменился город за последние столетия. Она является не просто статическим изображением, а окном в прошлое, раскрывающим малоизвестные детали городской жизни.

Место, зафиксированное на фото 1900 года, имело глубокие исторические корни. Дорожный узел на "Каличе" был частью древних и стратегически важных путей, известных еще с XV века. Среди них – "Винницкий гостинец", который вел на Якушинке и Литин. Эти пути играли ключевую роль в товарообмене Брацлавщины с западноевропейскими городами, такими как Люблин и Радом, особенно с развитием экспорта в XVI веке, в частности, перегона волов.

В то же время, эти же дороги веками служили путями для набегов. Винница и вся Брацлавщина лежали между Черным и Кучманским путями. Именно по этим маршрутам татарские отряды регулярно совершали грабительские нападения на украинские и польские земли. Таким образом, мирная, на первый взгляд, окрестность с базаром, показанная на фото 1900 года, на самом деле была частью территории, столетиями находившейся под угрозой татарских вторжений, предоставляющей фотографии дополнительного исторического контекста.

OBOZ.UA ранее показывал фотографии, какой была Винница столетия назад.

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