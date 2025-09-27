В сети показали крымский Инкерман во времена Первой мировой: исторические фото

Инкерман – один из древнейших городов Крыма. Его история уходит еще во времена тавров и античных колонистов. Крепость была свидетелем войн, упадка и возрождения, а сам край прославился каменоломнями и монастырями.

В сети появились уникальные фотографии времен Первой мировой войны. Эти снимки открывают древние страницы истории города.

На месте современного Инкермана жили тавры – одно из древнейших племен Крымского полуострова. Впоследствии эти земли стали ареной великих исторических событий. Именно здесь понтийский полководец Диофант, соратник Митридата VI Евпатора, основал город, получивший название Евпатория (Евпаторион) в честь своего правителя. Его население было преимущественно греческим, что соответствовало общей культурной атмосфере Причерноморья того времени.

В римскую эпоху местная крепость получила новое название – Ктен. Территория вокруг нее славилась прежде всего каменоломнями, где добывали ценный белый камень. Именно тогда появились легенды о трагических судьбах первых христианских мучеников. По преданию, сюда был сослан римским императором Траяном епископ Рима Климент I, который погиб в Черном море мученической смертью. Через несколько веков в этих краях заточили и папу Мартина I.

В VI веке крепость уже была известна как Каламита и выполняла роль важного византийско-херсонесского форпоста. Именно под ее защитой возникает православный монастырь, ставший духовным центром региона.

В период XIV–XV веков Каламита превратилась в главную морскую базу княжества Феодоро. Князь Алексей I в 1427 году обновил укрепления для защиты порта Авлита, который активно развивался благодаря торговле.

В 1475 году город оказался под властью Османской империи. Турки дали ему название, которое сохранилось до сегодня, – Инкерман, что означает "пещерная крепость".

В 1820–1821 годах здесь возвели два маяка – самые высокие на то время в стране. Город вошел в летописи и благодаря Крымской войне 1853–1856 годов. Именно здесь, 5 ноября 1854 года, состоялась Инкерманская битва.

Трагическими событиями обозначилась и Вторая мировая война. В 1942 году во время отступления советские войска взорвали штольни возле Инкермана, где действовал подземный госпиталь. Это привело к гибели большого количества людей, что стало одной из самых темных страниц в истории города.

В XIX–XX веках Инкерман развивался как часть Севастопольской агломерации. Именно из инкерманского белого камня строили первые сооружения Севастополя, благодаря чему город и получил статус "белокаменного".

Официальный статус города Инкерман получил 6 января 1976 года под названием Белокаменск. Однако уже в 1991 году ему вернули историческое имя – Инкерман.

