В сети показали главную елку Полтавы 51 год назад: крутилась вокруг своей оси. Фото

Зимние праздники всегда сопровождаются особыми традициями, которые меняются вместе с поколениями, но оставляют после себя теплые воспоминания и архивные кадры. Каждая эпоха приносила свои правила оформления городских площадей, отражая дух времени через иллюминацию, декор и масштаб главных символов года.

Сегодня, когда современные цифровые технологии позволяют создавать невероятные световые шоу, старые фотографии становятся ценным свидетельством того, как создавали чудо наши родители и дедушки. Изучение истории новогодней атрибутики позволяет лучше понять путь, который прошло наше общество от строгих запретов до ярких современных празднований.

На днях в соцсети Facebook в сообществе "Старая Полтава" показали главную елку города 1974 года. На снимке зафиксирована уникальная для того времени конструкция: центральное дерево было настоящим, а его особенность заключалась в том, что елка крутилась вокруг своей оси благодаря специальному механизму.

Это создавало впечатляющий динамический эффект, который на десятилетия запомнился очевидцам. Кроме визуальной привлекательности, такой подход демонстрировал стремление тогдашних инженеров добавить элемент интерактивности в праздничное оформление центра города. Подобные технические решения были редкостью и делали полтавскую красавицу настоящей достопримечательностью региона.

Появление таких праздничных деревьев в советских городах было результатом длительной и сложной культурной борьбы. После 1917 года празднование Рождества оказалось под строгим запретом как "антисоветский обычай", а елку на несколько лет вычеркнули из жизни граждан. Однако в 1935 году власти изменили стратегию, решив вернуть атрибутику под видом светского "Нового года". Именно Украина стала пионером в этом процессе, ведь первую официально разрешенную новогоднюю елку в СССР установили именно в Харькове, а уже потом эта традиция добралась до Кремля.

Советская елка имела четкие отличия от традиционной рождественской: любые религиозные символы были строго запрещены. Вместо Вифлеемской звезды на верхушку устанавливали красную пятилучевую звезду, которая ассоциировалась со Спасской башней. Даже игрушки несли идеологическую нагрузку — на ветвях рядом с шарами висели стеклянные космонавты, спутники, паровозы и стратостаты. Это превращало дерево в витрину достижений государства, хотя для рядовых граждан оно оставалось просто символом домашнего уюта и приближения зимних каникул.

После обретения Украиной независимости в 1991 году елка сохранила статус главного атрибута зимнего цикла, но постепенно избавилась от советских маркеров.

Интересно, что обычай украшать деревья характерен не только для нашего региона — подобные традиции существуют в Турции, Вьетнаме и Китае, где они также адаптированы к местным верованиям. В Украине елка на площадях часто становилась символом общественных изменений, как это было во время исторических событий на Майдане Независимости.

