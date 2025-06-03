Таким Ужгород уже не помнят: исторические фото города

История городов часто оживает через старые фотографии, открывающие малоизвестные страницы прошлого. Именно такие редкие фотографии появились в сети, показывая, каким был Ужгород в начале XX века. В кадрах - знакомые места в совершенно другом виде: еще без современных зданий, с брусчаткой, молодыми деревьями и спокойной атмосферой довоенного города.

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Такие архивные находки не только вызывают ностальгию, но и позволяют лучше понять, как менялся Ужгород со временем. Это еще одно доказательство того, что каждый его уголок хранит следы богатой истории.

На одном из фото – площадь Масарика в 1930-х годах. Видно старую тротуарную плитку, торговые палатки под деревьями, которых уже давно нет. В центре кадра – историческое здание, построенное еще в 1885 году. Оно успело побыть и финансовым управлением, и мэрией, а ныне в нем размещена школа.

Другие снимки демонстрируют Липовую аллею на тогдашней набережной Независимости - место, с которым связана легенда о капсуле времени, спрятанной под одним из деревьев.

История Ужгорода уходит в глубину веков - еще со времен белых хорватов, которые в I тысячелетии заселили эти земли. В IX веке здесь возник укрепленный город, известный под названием Гунгвар, который стал центром славянского княжества. Его возглавлял князь Лаборец, которого в 903 году победили венгерские племена. После этого поселение начало активно развиваться вокруг крепости, а в XIV веке новые хозяева – итальянские графы Другеты – перестроили замок и придали городу более современный вид.

В течение следующих веков Ужгород пережил немало событий: развитие ремесел, религиозные споры, формирование греко-католической церкви и участие в национально-освободительных движениях. В XIX веке город начал стремительно развиваться – открылись первые фабрики, появилась железная дорога. Но Первая мировая война замедлила этот процесс, и только в межвоенный период – в составе Чехословакии – Ужгород получил современное архитектурное совершенство.

После Второй мировой войны город стал частью Советского Союза. Здесь началась индустриализация, был открыт университет, а сам Ужгород стал административным центром новообразованной Закарпатской области.

С момента провозглашения независимости Украины в 1991 году город сохраняет статус самого западного областного центра страны. И каждая архивная фотография – это напоминание о том, как долгий и разнообразный путь прошел этот небольшой, но уникальный город.

OBOZ.UA предлагает посмотреть архивные фотографии, каким был Ужгород во времена Второй мировой войны.

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