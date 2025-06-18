Стильные и улыбающиеся: как выглядели горожане в Ривне почти 100 лет назад. Исторические фото

Фотографии ровенских улиц 1920-30-х годов стали уникальным свидетельством исторической эпохи. Мужчины носили костюмы и шляпы, женщины – нарядные платья, стильные рубашки, юбки и пальто. В отличие от более позднего советского периода, когда внешний вид часто унифицировался и стандартизировался, межвоенное Ровно оставалось открытым к индивидуальному стилю и влияниям европейской культуры.

Видео дня

Советское государство не поощряло проявлений вкуса или самовыражения. Одежда становилась функциональным средством в массовом производстве. Эпоха СССР принесла контроль, подозрения и пропагандистский стандарт "скромности". В сети обнародовали архивные исторические фотографии столетней давности, демонстрирующие настоящий стиль и элегантность жителей города Ровно в досоветский период.

В 1920–30-е годы уже активно развивалась сфера фотографии. Возросла и потребность в упорядочении деятельности уличных фотографов. Например, Ровенские городские власти установили четкие требования: снимать на улицах разрешалось только при наличии официальной лицензии.

Чтобы получить лицензию, фотограф должен был предоставить в уездное староство ряд документов: медицинскую справку, подтверждение стажа работы подмастерьем, свидетельство о сдаче экзамена, а в отдельных случаях – справку о бедности для освобождения от налогов.

После этого он получал право на официальную деятельность, но должен был постоянно иметь при себе ремесленную карту своего работодателя и регистрационный номер. Проверки могли происходить в любое время по инициативе полиции или администрации.

Фотографирование было запрещено вблизи государственных, военных учреждений. Особенно тщательно регулировалась съемка в общественных местах, например, в парке князей Любомирских на "Горке" или в период проведения Великих Торгов Волынских.

В 1936 году случился показательный случай: мастер Меер Либерман обратился с просьбой разрешить ему снимать видео на улицах Ровно. Хотя фотография уже стала привычным делом, к киносъемке относились с подозрением. Власти отказали, указав, что деятельность видеооператора может представлять угрозу пешеходам. В жалобе к уездному старосте Либерман отмечал, что уже имел такую лицензию с 1932 года, никогда не нарушал закон и ведет порядочный образ жизни. Он просил пересмотреть отказ, ссылаясь на нанесенный моральный ущерб. Хотя результат обращения неизвестен, этот эпизод иллюстрирует осторожность власти в отношении новых медиа.

Постепенно профессиональное сообщество фотографов начало самоорганизовываться. 25 октября 1930 года в Ровно был зарегистрирован союз фотографических работников, который на момент создания насчитывал 14 членов.

Среди известных ровенских фотографов и владельцев салонов были Долинко, Гальперин, Нимен, Гаско, Гапан. Именно они чаще всего оформляли разрешения для своих сотрудников. Их архивы – ценное визуальное наследие, благодаря которому можно увидеть лица, одежду и настроение ровенчан межвоенного периода.

Также OBOZ.UA публиковал архивные фото Ровно периода 1940-х.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.