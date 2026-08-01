Старый Дрогобыч: в сети появились атмосферные фото

Дрогобыч – это старинный галицкий город с богатой историей, который славится своим уникальным архитектурным наследием и особым колоритом. Среди его самых известных достопримечательностей особое место занимает готический костел Святого Бартоломея конца XIV-XVI веков, который входит в список 15 самых мистических храмов Украины.

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Не менее впечатляющей является и расположенная рядом величественная колокольня, которая в древности служила оборонительной крепостной башней еще во времена Древней Руси. Этот город всегда привлекал исследователей и путешественников своей атмосферой, где каждая улица и каждое здание хранят память о прошлых веках.

В Facebook-сообществе "Путешествие по Старому Кордону" поделились редкими архивными фотографиями, которые позволяют окунуться в прошлое Дрогобыча. Эти черно-белые фотографии, снятые с высоты птичьего полета, показывают, каким был город десятилетие назад.

На представленных снимках отчетливо видны черепичные крыши старинных домов, уютные зеленые кроны деревьев и характерные силуэты главных исторических достопримечательностей города. Центральное место на панораме занимает величественный костел Святого Апостола Варфоломея вместе с его массивной колокольней. Охваченные с высоты очертания храма демонстрируют его монументальность и особую готическую эстетику, сохранившуюся на протяжении веков.

История этой святыни уходит корнями в 1392 год, когда король Владислав Ягайло заложил первый каменный фундамент оборонительного костела на месте княжеского терема. Пострадав от разрушений в результате татарских набегов в XV веке, храм был восстановлен в 1511 году и впоследствии пережил многочисленные перестройки, реставрации и закрытие в советское время. Сегодня костел является памятником архитектуры национального значения, в стенах которого хранятся уникальные росписи, древние фрески и витражи XIX века.

Особого внимания заслуживает оборонительная башня-колокольня, которая является старейшим сохранившимся каменным сооружением города. В XVIII веке ее перестроили из крепостной башни XIII века в колокольню, придав ей современные очертания.

Такие фотографии – прекрасная возможность для горожан и всех украинцев вспомнить о богатом культурном наследии Дрогобыча.

Ранее OBOZ.UA публиковал фотографии, на которых запечатлен город Дрогобыч много десятилетий назад. На этих снимках запечатлено, как по улицам движутся конные повозки, а также старые здания и городские учреждения.

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