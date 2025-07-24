Старые фото Никополя: каким город был во время Второй мировой

Никополь расположен на правом берегу Днепра в южной части Днепропетровской области. История города насчитывает несколько веков и охватывает периоды казацких вольностей, имперских реформ, советской индустриализации и военных катастроф.

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Сохранившиеся архивные фото позволяют проследить этапы формирования города – от простой переправы до современного индустриального центра. Название Никополь известно с 1782 года, но история города берет начало значительно раньше.

В конце XV века земли за Днепровскими порогами начали осваивать украинские казаки. Уже в XVI веке на месте современного Никополя существовала казацкая переправа – Никитин Рог. Именно здесь, на перекрестке путей в Крым, пролегали стратегические маршруты, а казаки обустраивали укрепления.

Первое документальное свидетельство об этой местности содержится в дневнике посла императора Священной Римской империи Эриха Лясоты, который в 1594 году путешествовал в Запорожскую Сечь.

В 1639-1652 годах в пределах современного Никополя, в районе парка Победы, действовала Никитинская Сечь – одна из первых Запорожских Сечей, также известная как Старая или Первая. Именно здесь в декабре 1647 года остановился Богдан Хмельницкий, спасаясь от преследований польского правительства. А уже в январе 1648 года, по его инициативе, казаки разгромили польский гарнизон и начали освободительную войну. В феврале того же года Хмельницкого избрали гетманом Украины – это стало поворотной точкой в истории казачества и национального движения.

После переноса Сечи на Чертомлыцкий остров в 1652 году поселение стало известно как Никитинский Перевоз – ключевая точка переправы казаков, которые направлялись по соль в Крым.

В первой половине XIX века Никополь развивался как торгово-ремесленный городок. Развитию способствовала Никопольская пристань – место проведения ежегодных ярмарок. В 1832 году открылся первый кирпичный завод, а в 1836 году создан матросский цех, обслуживавший перевозки водным путем.

Первое учебное заведение – приходское училище – начало работу в 1808 году, а с 1838 года функционировало как морское училище.

В начале XX века, с открытием в 1903 году железнодорожной линии Кривой Рог – Никополь – Александровск, город получил новый импульс для развития. Вокзал был построен в 1905 году.

Во время революционных событий 1917-1918 годов в Никополе, как и по всей Украине, неоднократно менялась власть. Город входил в состав Украинской Народной Республики, однако после Октябрьского переворота 1917 года контроль переходил к большевикам, немецко-австрийским войскам и снова менялся. В 1921 году Никополь официально вошел в состав УССР.

Годы Голодомора стали трагическими для Никополя: по разным данным, в 1932–1933 годах погибли более 1750 человек. В то же время именно тогда началось строительство Южнотрубного завода. Завод начал работу в 1935 году, впоследствии стал одним из крупнейших в СССР. К 1941 году в городе действовало уже более 20 крупных предприятий, а население достигло 70 тысяч.

Во время нацистской оккупации, с августа 1941 по февраль 1944 года, Никополь стал одним из пунктов жестокой борьбы. Его промышленный потенциал и стратегическое расположение превратили город в важный плацдарм. В феврале 1944 года Никополь был освобожден советскими войсками в ходе Никопольско-Криворожской операции.

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