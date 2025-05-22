Старые фото Черкасс: в сети показали уникальные фото

В сети набирают популярность архивные фотографии Черкасс, которые позволяют увидеть город таким, каким он был десятки, а иногда – и более ста лет назад. Среди наиболее узнаваемых локаций – Сосновка, Казбет, Мытница, Криваловка и исторический центр.

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Эти фотографии – не только визуальная память, но и источник понимания того, как менялись районы, быт и городская жизнь. Каждый микрорайон имеет свою историю – от курортной Сосновки до торговой Мытницы и самобытного Казбета.

Сосновка

Микрорайон Сосновка, ныне считающийся престижной частью города, расположен на севере Черкасс. Сто лет назад эта местность развивалась как курортная зона. Благодаря свежему воздуху, близости к воде и живописным лесам, здесь активно строили дачи состоятельные горожане. Часто дачи возводили не только для собственного отдыха, но и для сезонной аренды – весной и летом дома сдавали приезжим из разных регионов страны и даже из-за рубежа.

Местные жители нередко переезжали на этот период в летние кухни или флигели, чтобы сдавать собственные дома. Курортная инфраструктура включала доставку прессы, товаров, а в сезон действовали театральные и музыкальные площадки. К сожалению, со временем большинство деревянных поместий исчезли – сегодня сохранилось лишь несколько исторических зданий, которые частично используются как медицинские учреждения или частные усадьбы.

Казбет

Казбет – еще один старый район Черкасс, известный необычной застройкой. По одной из версий, свое название район получил от слова "Кавказ" – либо из-за схожести с крутыми склонами, либо благодаря первым поселенцам. Другая версия указывает на казацкое прошлое: район населяли вольные люди, которые самостоятельно строили жилье и не поддавались централизованному контролю.

В середине XIX века архитектор Уильям Гесте инициировал перепланировку города по принципу "шахматной доски", однако именно Казбет отказался от участия в этом проекте. Из-за этого здесь сохранились извилистые улочки и переулки, где ориентироваться без подсказок местных непросто. Район сохранил невысокую застройку.

Мытница

Мытница – еще один микрорайон с богатой историей. Именно здесь на пересечении торговых путей в XIX веке располагалось таможенное подворье. Рядом с ним возникло поселение, которое быстро превратилось в центр экономической жизни: работали ярмарки, торговые ряды, небольшие фабрики. Один из рукавов Днепра, проходивший по этой территории, получил название Мытничка.

В те времена район имел преимущественно одноэтажную застройку и регулярно страдал от весенних паводков. После создания Кременчугского водохранилища и намывания территорий, Мытница начала менять облик. Сегодня это плотно застроенный современный район с набережной, Речным вокзалом и высокими домами. О прошлом напоминают лишь отдельные сооружения, например бывший дом Куперштейна, в котором работала швейная мастерская.

Криваловка

Хутор Криваловка тоже вошел в состав города. Название, вероятно, происходит от защитных земляных валов – "кривых валов" – которые создавали еще в XVII веке для обороны поселения.

В районе действовали несколько монастырей, кабаков и промышленных объектов. Сохранились остатки сахарного завода, здание завода "Темп" (1908 года), а также старые дома и названия улиц, связанные с древними топонимами.

Центр

Сегодня "центром" принято считать площадь возле Дома торговли, однако сто лет назад активная жизнь сосредотачивалась на Соборной (Базарной) площади и улице Крещатик. Здесь работал главный рынок, банковские учреждения, гостиницы и магазины. Некоторые постройки сохранились: отель Лысака-Гаркавенко сегодня является Музыкальной школой имени Лысенко, здание бывшего отеля "Славянский" – теперь банк, а здание Первого общественного банка – редакция газеты.

Ранее OBOZ.UA публиковал фото Черкасс в 1960-х годах.

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