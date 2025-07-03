Луцк более 100 лет назад: исторические фото города

Луцк — город с многовековой историей, который пережил немало изменений, войн и преобразований. Его улицы видели князей, императоров, революции и две мировые войны. Историческая ценность этого города неоценима, а каждый документ или фото из прошлого — настоящее сокровище.

Видео дня

Австрийская национальная библиотека открыла доступ к ряду редких фотографий Луцка, сделанных во время Первой мировой войны. Эти фото были созданы в 1915–1916 годах во время австрийской оккупации города. Уникальность снимков в том, что они ранее не публиковались, и большинство из них — не почтовые открытки, а настоящие документальные свидетельства эпохи.

Опубликованные фотографии позволяют увидеть Луцк таким, каким он был более ста лет назад. На фото зафиксированы улицы, дома, панорамы, интерьеры и окрестности города. Эти снимки имеют не только эстетическую, но и значительную историческую ценность — они отражают реалии жизни во время войны и позволяют понять, как менялся город со временем. Отдельно представлены кадры, сделанные во время пребывания вблизи Луцка последнего императора Габсбургов — Карла I.

История Луцка

Луцк — один из древнейших городов Украины, первое летописное упоминание о котором датируется 1085 годом. Его возникновение связывают с географическим расположением на лугу реки Стырь. Уже во времена Киевской Руси город стал важным центром Волынского княжества, а впоследствии — Галицко-Волынского государства. В 12 веке Луцк имел укрепления, способные выдерживать многонедельные осады, что свидетельствует о его стратегическом значении.

Большую роль в развитии Луцка сыграл князь Любарт-Дмитрий, который в 14 веке перестроил деревянные укрепления на кирпичные. Именно при его правлении город превратился в административный центр Волыни.

В 1429 году в Луцке состоялся знаменитый съезд европейских монархов, а в 1432 году город получил магдебургское право, что позволило лучанам выбирать собственную власть. В это время Луцк приобретает славу "Рима Волыни" из-за большого количества церквей и монастырей.

После Люблинской унии 1569 года Луцк оказался в составе Речи Посполитой. Город становится центром Волынского воеводства, но постепенно теряет свои позиции из-за ополячивания и религиозного давления.

В 1795 году, после третьего раздела Польши, Луцк входит в состав Российской империи и становится уездным центром. В 19 веке экономическая активность города растет благодаря железной дороге.

В 1915 году, во время Первой мировой войны, Луцк попадает в зону боевых действий. Именно этот период и зафиксирован на обнародованных австрийских фото. После Февральской революции 1917 года в городе появляется первая украинская община. В 1918–1920 годах Луцк несколько раз переходит из рук в руки, пока в конце концов не оказывается в составе Речи Посполитой.

После ужасов Второй мировой войны Луцк постепенно отстраивается, и в 60–70-х годах XX века начинается стремительное развитие промышленности и жилой застройки. Город превращается в один из ключевых центров Западной Украины.

С момента обретения независимости Луцк сохраняет культурный и экономический вес. Сегодня он продолжает развиваться, сохраняя уникальное историческое наследие, частью которого являются и эти бесценные фотографии столетней давности.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии, каким был Луцк в послевоенный период.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.