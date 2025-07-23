Кривой Рог более 100 лет назад: в сети показали черно-белые фото города

Погружение в архивные фотографии позволяет увидеть, каким был Кривой Рог в начале XX века, и раскрывает малоизвестные страницы его истории. Эти уникальные черно-белые снимки переносят нас во времена, когда город стремительно развивался, превращаясь в мощный промышленный центр.

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Фотографии отражают не только архитектуру и городские пейзажи, но и повседневную жизнь жителей, их занятия и быт. Рассматривая эти фотографии, которые OBOZ.UA нашел в сообществе "Криворожская старина", можно лучше понять вызовы и возможности, стоявшие перед Кривым Рогом более века назад.

Это не просто изображения, а своеобразная визуальная летопись, оживляющая историю.

История Кривого Рога в фотографиях

В 1817 году Кривой Рог упоминался как часть военных поселений, а после их ликвидации в 1857 году становится государственным селом, центром Криворожской волости. К 1859 году здесь насчитывалось более 3,5 тысячи жителей, и впоследствии в его состав вошли соседние поселения, такие как Ингулец и Гданцовка. В конце 1850-х годов город начал расширяться на правый берег Саксагани, что свидетельствует о его постепенном развитии и росте.

Вторая половина XIX века стала переломной для Кривого Рога благодаря исследованию его недр и открытию огромных залежей железной руды. Важную роль в этом сыграл Александр Поль, который в 1866 году обнаружил богатые месторождения железной руды в балке Дубовая. Эти открытия привели к основанию первого Саксаганского рудника в 1881 году и привлечению иностранного капитала. Строительство Екатерининской железной дороги в 1884 году стало мощным толчком для развития города, соединив его с промышленными регионами и способствуя появлению многочисленных рудников, принадлежавших различным металлургическим обществам.

На рубеже веков Кривой Рог превратился в лидера по добыче руды, опередив даже Урал. К 1900 году в бассейне действовало 79 рудников, а численность населения стремительно росла, достигнув к 1916 году почти 27 тысяч в самом Кривом Роге и около 60 тысяч на территории современного города. Началось активное строительство многоэтажных домов, появились мощеные улицы.

Однако, несмотря на промышленный прогресс, город еще не имел централизованных водопровода и канализации. В то же время развивалась социальная инфраструктура: работали больницы, школы и даже первые кинематографы, что свидетельствовало о росте культурной жизни.

Начало XX века принесло Кривому Рогу период политической нестабильности и борьбы за власть. В январе 1918 года в городе была установлена советская власть, а шахты национализированы. Однако уже в феврале в город вошли австро-венгерские войска, действовавшие согласно Брестскому миру.

В течение 1919-1920 годов Кривой Рог несколько раз переходил из рук в руки, переживая период Директории, деникинского режима и окончательного установления советской власти в январе 1920 года. Именно тогда Кривой Рог получил статус города.

После завершения военных событий началось активное восстановление промышленности. Несмотря на распространенную в конце 1920-х годов теорию о "затухании" Криворожского железорудного бассейна, которая привела к уменьшению финансирования, Постановление ЦК ВКП(б) в 1930 году осудило эту теорию и дало толчок к дальнейшему развитию региона.

В этот период было начато строительство будущей "Криворожстали", а также других крупных предприятий, таких как Криворожский коксохимический завод. Однако, эти годы были омрачены трагедией Голодомора 1932-1933 годов, от которого погибли сотни жителей города. Развитие инфраструктуры включало запуск трамвайной линии, создание новых районов и открытие высших учебных заведений, что способствовало росту населения до более 200 тысяч человек до начала Второй мировой войны.

Вторая мировая война стала тяжелым испытанием для Кривого Рога. С августа 1941 по февраль 1944 года город находился под немецкой оккупацией. Перед отступлением советские войска эвакуировали или уничтожили большинство промышленного оборудования.

Во время оккупации в городе действовали органы местной власти, оккупационные газеты, а также происходил Холокост, унесший тысячи жизней. Параллельно развивалось подпольное движение, как советское, так и украинское национально-освободительное, которое столкнулось с репрессиями обоих тоталитарных режимов.

После освобождения города в феврале 1944 года началось масштабное восстановление, что стало основой для дальнейшего промышленного роста Кривого Рога. Строительство новых горно-обогатительных комбинатов в послевоенный период придало городу новый импульс развития, превратив его в многофункциональный промышленный центр, где в конце 1960-х годов проживало более полумиллиона человек. В 1970-х годах город отметил свое 200-летие, получив высокие государственные награды.

После обретения Украиной независимости Кривой Рог продолжил свое развитие как один из ключевых промышленных центров.

Кривой Рог активно развивал свою инфраструктуру, проводил реконструкции объектов и заботился о сохранении исторической памяти. В 2016 году произошло масштабное переименование топонимов, связанных с коммунистическим прошлым, а с 2022 года началась работа по переименованию объектов, ассоциирующихся со странами-агрессорами – Россией и Беларусью.

OBOZ.UA ранее публиковал исторические фотографии из Кривого Рога, которые открывали архитектуру города.

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