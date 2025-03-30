Какой была старая Надворная: колоритные фото

Надворная – город, раскинувшийся на правом берегу Быстрицы Надворнянской, в предгорье Карпат. Река Стримба, приток Вороны, разделяет город на две части. На противоположном, левом берегу Быстрицы поднимаются горы Городище и Скала (Потоки), придающие местности особый карпатский колорит.

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Надворную основали магнаты Куропатвы – влиятельный шляхетский род, владевший большими поместьями. В сети появились уникальные старые фото города.

Первое письменное упоминание о городе датируется 1589 годом – в судебном документе, поданном Николаем Куропатвой. В те времена поселение неоднократно подвергалось опустошительным нападениям татар.

Уже в 1591 году Надворная получила магдебургское право, что значительно повысило ее статус, а в 1601 – локационную привилегию, официально удостоверившая городские права. В 1599 году Куропатвы построили здесь костел Успения Пресвятой Девы Марии – важное культовое сооружение того периода.

В начале XVII века в городе построили ратушу, ставшую средоточием городского самоуправления. Надворнянцы активно участвовали в опришковском движении, а также в национально-освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого.

В XVII-XVIII веках город развивался как центр ремесел и торговли. Особенно распространены были строительные профессии, кожевничество, бондарство.

В 1745–1787 годах Надворная находилась во владении графа Игнатия Цетнера. Во второй половине XVIII века город насчитывал более 2200 человек. Именно в это время начала формироваться еврейская община, ставшая впоследствии важной частью социальной и культурной жизни города.

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Надворная оказалась в составе Австрийской империи, а с 1867 года – в составе Австро-Венгрии. После закрытия в 1785 году Манявского скита деревянная церковь Воздвижения Честного Креста была перевезена в Надворную.

С 1867 года город стал уездным центром Королевства Галиции и Лодомерии. Во второй половине XIX века в Надворной появились предприятия по производству сельскохозяйственной техники, спичек, деревообработки и нефтепереработки.

В 1880 году в городе проживало 6552 человека, из которых более 64% составляли евреи. В 1890 году население выросло до 7227 человек, а доля еврейского населения составила около 50%. В 1887 году город перешел в собственность городского кредитного общества в Вене, а с 1891 по 1918 годы принадлежал непосредственно австрийскому императору.

В 1894 году в Надворную была проложена железная дорога. Именно в этот период началась история нефтеперерабатывающего предприятия, которое впоследствии стало основой современного "Нефтехимика Прикарпатья".

В годы Первой мировой войны Надворная дважды попадала под контроль российских войск: с сентября 1914 года по весну 1915 года, а также в июне-декабре 1916 года. С ноября 1918 года город стал частью Западноукраинской Народной Республики. В мае 1919 года его захватили польские войска, после чего Надвирна до 1939 г. была уездным центром Станиславовского воеводства Польши.

В межвоенный период в городе активно действовали украинские образовательные и общественные организации – Просвита, Родная школа, Сельский хозяин, Пласт и другие.

В 1939 году город вошел в состав РСФСР, а с 1940 года стал районным центром Станиславской области. Во время Второй мировой войны, 1 июля 1941 года, Надворную оккупировали румынские войска, а в августе их сменили немцы, контролировавшие город до 26 июля 1944 года. В период оккупации нацисты уничтожили около 6300 жителей города, преимущественно евреев. После освобождения город подвергся сталинским репрессиям. До середины 1950-х годов здесь действовало подполье ОУН-УПА, продолжавшее вооруженную борьбу против советского режима.

На архивных фото мы видим, что главная улица небольшого городка превращалась в настоящий ярмарок. На заднем плане – типичная городская архитектура Галиции начала ХХ века.

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