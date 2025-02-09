Какой была Сорочинская ярмарка 50 лет назад: исторические фото

Ярмарку в селе Великие Сорочинцы Полтавской области называют самой известной и масштабной в Украине. Это колоритное мероприятие ежегодно привлекает тысячи посетителей, которые хотят почувствовать дух украинской культуры и традиций.

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Первые упоминания о ярмарке датируются XVIII веком. Сегодня мероприятие превратилось в настоящий праздник народных ремесел, музыки, танцев и кухни. В сети обнародовали исторические фото Сорочинской ярмарки, датированные 1970-ми годами.

Благодаря выгодному расположению Великих Сорочинцев на пересечении торговых путей, ярмарка быстро стала известна среди купцов и ремесленников.

Популярности ярмарки способствовала и публикация повести "Сорочинская ярмарка", которая вошла в сборник "Вечера на хуторе у Диканьки" Николая Гоголя.

Ярмарка ежегодно проходит в конце августа на площади 16,2 га под открытым небом в Великих Сорочинцах. Это не только торговля товарами, но и масштабная культурное мероприятие. Она объединяет выставки народных мастеров, концерты, театрализованные представления и другие развлекательные программы. Ярмарка способствует сохранению и популяризации украинских традиций, ремесел и национальной кухни.

С приходом советской власти ярмарки были ликвидированы. Вся торговля в селах перешла к кооперации и под контроль государства.

Возрождение традиций началось с 1966 года. На Сорочинскую ярмарку съезжались многие представители разных организаций и фабрик – не только с Полтавщины, но и из многих других областей, и даже из-за границы. Посетители приезжали в Сорочинцы, чтобы приобрести разнообразные, дефицитные в то время вещи, товары. Их не останавливало даже то, что ярмарочная площадь тогда представляла собой обычное поле, без каких-либо условий для участников и гостей.

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